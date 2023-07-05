Легенда повертається: знаменитий мініатюрний Fiat відродили як дешевий електрокар (відео)

Електромобіль Fiat Topolino виконаний у ретро-стилістиці та доступний у версії без дверей. Він розвиває 45 км/год і може проїхати 75 км без підзарядки.

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В Італії презентували новий Fiat Topolino. Культове міське авто 30-х років відродили у форматі мініатюрного 2,53-метрового електрокара за 8000 євро. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Ззаду можна встановити кріплення для багажу Фото: Stellantis

Електромобіль Fiat Topolino близький родич Citroen Ami. Від побратима він відрізняється ретро-дизайном з великими круглими фарами і виштамповками на кузові. Двері авто відчиняються в різні боки.

У Fiat Topolino Dolce Vita немає дверей, а дах зсувається Фото: Stellantis

Поряд зі стандартним Fiat Topolino 2024 пропонують ще більш оригінальну версію Dolce Vita. У неї немає дверей, а тканинний дах зсувається.

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Салон Fiat Topolino виконаний у мінімалістському стилі — з жорстким пластиком і компактним цифровим щитком приладів. Для електрокара пропонують безліч аксесуарів — наклейки на кузов, Bluetooth-колонку, вентилятор, чохли на сидіння, металеве кріплення для багажу.

Запас ходу електрокара становить 75 км Фото: Stellantis

Новий Fiat Topolino 2024 оснащений 8-сильним мотором і розвиває 45 км/год. У низці європейських країн керувати ним можна з 14 років і без водійських прав. Акумуляторна батарея на 5,4 кВт∙год дає змогу проїхати 75 км без підзарядки.

До слова, це не єдиний класичний Fiat, відроджений цього літа. Разом із Topolino презентували новий Fiat 600, який став компактним міським кросовером і теж доступний в електричному виконанні.

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