Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

В Україні виявлено нестандартний електромобіль Peugeot Expert 2000 року (фото)

Електромобіль Пежо Експерт, Peugeot Expert, Peugeot Expert 2000, електромобіль Peugeot, саморобний електромобіль
Фото: auto.ria.com | Peugeot Expert 2000 року став електрокаром

Peugeot Expert 2000 року отримав електромотор і батарею з деталей Nissan Leaf і Chevrolet Bolt. Повна зарядка електромобіля коштує всього 6 гривень.

Related video

Старий мінівен Peugeot Expert став основою для цікавого проекту. У Київській області його переробили на електромобіль. Про це пише сайт Nextcar.

Для доопрацювання взяли Peugeot Expert 2000 року. Його пробіг становить 300 000 км, але автомобіль перебуває в задовільному стані, а його оцинкований кузов не проржавів. На вигляд електрокар не видає нічого, крім "зелених" номерів.

Peugeot Expert, Peugeot Expert 2000, електромобіль Peugeot, саморобний електромобіль Fullscreen
Запас ходу авто становить 60 км
Фото: auto.ria.com

Замість дизельного двигуна мінівен Peugeot Expert отримав електромотор. Його батарея зібрана зі 142 блоків акумуляторів від Nissan Leaf і Chevrolet Bolt. Наразі запас ходу становить близько 60 км, але є можливість встановити ще 34 блоки, що дасть змогу проїжджати до 100 км.

Важливо
Оновлений флагман: розсекречено найбільший і найрозкішніший седан Peugeot (фото)
Оновлений флагман: розсекречено найбільший і найрозкішніший седан Peugeot (фото)

Зарядити електромобіль Peugeot Expert від домашньої 220-вольтної електромережі можна приблизно за 3-4 години. Вартість зарядки батареї становить лише 6 гривень.

Peugeot Expert, Peugeot Expert 2000, електромобіль Peugeot, саморобний електромобіль Fullscreen
Батарею зібрали з акумуляторів Nissan Leaf і Chevrolet Bolt
Фото: auto.ria.com

Зараз творець автомобіля планує продати його. Купити електромобіль Peugeot Expert можна за 4400 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився рідкісний електромобіль Citroen 2000 року.

Також ми писали, що в нашій країні знайшли унікальний електрокар Fiat.