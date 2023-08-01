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Авто

Оновлений флагман: розсекречено найбільший і найрозкішніший седан Peugeot (фото)

Peugeot 508 L, новий Peugeot 508, Peugeot 508, седан Peugeot, Peugeot 508 2023
Фото: autohome.com.cn | У Peugeot 508 L змінені фари та решітка радіатора

Седан Peugeot 508 L схожий з ліфтбеком за дизайном, але довший за нього на 120 мм. Модель комплектують тільки 211-сильним турбомотором.

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Опубліковано шпигунські фото Peugeot 508 L 2023. Подовжений варіант моделі пройде фейсліфтинг слідом за стандартною версією і надійде в продаж з кінця серпня. Про це повідомляє сайт Autohome.

Peugeot 508 L, новий Peugeot 508, Peugeot 508, седан Peugeot, Peugeot 508 2023 Fullscreen
Ззаду освіжені ліхтарі
Фото: autohome.com.cn

Peugeot 508 L на 120 мм довший за стандартну модель — досягає 4870 мм завдовжки при колісній базі в 2878 мм. Це найбільший легковий Peugeot на даний момент, якщо не брати до уваги пікап Landtrek. Модель випускають у Китаї на заводі Dongfeng-Peugeot.

Втім, збільшені розміри — не головна відмінність Peugeot 508 L: якщо звичайний 508 є п'ятидверним ліфтбеком, то L-версія — це класичний седан. Він є флагманом підприємства Dongfeng-Peugeot, і більш доступним аналогом європейського DS 9.

Peugeot 508 L, новий Peugeot 508, Peugeot 508, седан Peugeot, Peugeot 508 2023 Fullscreen
Седан довший за ліфтбек на 120 мм
Фото: autohome.com.cn

Дизайн моделі оновлено в дусі п'ятидверного Peugeot 508 2023 — седан отримав збільшену безрамкову решітку радіатора і стрілоподібні світлодіодні фари. Також оновлено ліхтарі та колісні диски.

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Салон Peugeot 508 L практично не зазнав змін — тільки дисплей збільшено до 10 дюймів у діагоналі та встановлено більш потужну бездротову зарядку для смартфонів. На відміну від ліфтбека, седан не отримав сучасний джойстик КПП.

Peugeot 508 L, новий Peugeot 508, Peugeot 508, седан Peugeot, Peugeot 508 2023 Fullscreen
У салоні збільшено тачскрін
Фото: autohome.com.cn

Новий Peugeot 508 L буде запропонований тільки з 1,8-літровою бензиновою турбочетвіркою на 211 к. с. У парі з нею працює 8-ступінчаста автоматична КПП.

Раніше Фокус повідомляв, що новий Peugeot 3008 2024 показали на фото до прем'єри. Він зміниться до невпізнання.

Також ми писали, що новий іранський кросовер є нелегальною копією Peugeot.