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Авто

Яскравий флагман: презентовано новий Peugeot 508 2023 (фото)

Peugeot 508, новий Peugeot 508, Peugeot 508 2023, Peugeot 508 PSE
Фото: Stellantis | У Peugeot 508 повністю нова передня частина

Зовнішність Peugeot 508 стала більш виразною, а в салоні встановили великий сенсорний дисплей. Модель доступна в бензинових, дизельних та гібридних версіях.

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Peugeot презентували нові ліфтбек та універсал 508. Флагманська модель французької марки пройшла модернізацію та надійде у продаж з літа за ціною від 43 420 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Peugeot 508, новий Peugeot 508, Peugeot 508 2023, Peugeot 508 PSE Fullscreen
Позаду оновлено ліхтарі
Фото: Stellantis

Новий Peugeot 508 став яскравішим на вигляд завдяки передній частині в дусі хетчбека 308 і кросовера 4008. Величезна безрамкова решітка радіатора поєднується з Г-подібними діодними фарами. За доплату оптика може бути матричною. Ззаду оновлено ліхтарі.

Peugeot 508, новий Peugeot 508, Peugeot 508 2023, Peugeot 508 PSE Fullscreen
Peugeot 508 PSE відрізняється більш агресивним дизайном
Фото: Stellantis

Салон Peugeot 508 2023 змінився менше — встановлені нові передні сидіння та збільшений 10-дюймовий сенсорний дисплей. Замість важеля КПП з'явився мініатюрний джойстик. Крім того, покращено віртуальну панель приладів — у неї тепер більше режимів.

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Лінійка двигунів включає бензинові турбодвигуни об'ємом 1,2 л (130 к. с.) і 1,6 л (218 к. с.), а також 1,5-літровий 130-сильний турбодизель і гібриди, що заряджаються, на 180 і 225 к. с.

Peugeot 508, новий Peugeot 508, Peugeot 508 2023, Peugeot 508 PSE Fullscreen
У салоні важіль КПП замінили на джойстик
Фото: Stellantis

Окремо стоїть заряджений Peugeot 508 PSE з повним приводом і 360-сильною гібридною установкою, здатний розігнатися до 100 км/год за 5,2 с. Він відрізняється більш агресивним дизайном, а в салоні встановлені спортивні крісла та кермо.

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