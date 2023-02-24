Яскравий флагман: презентовано новий Peugeot 508 2023 (фото)

Зовнішність Peugeot 508 стала більш виразною, а в салоні встановили великий сенсорний дисплей. Модель доступна в бензинових, дизельних та гібридних версіях.

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Peugeot презентували нові ліфтбек та універсал 508. Флагманська модель французької марки пройшла модернізацію та надійде у продаж з літа за ціною від 43 420 євро. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

[ + – ] Позаду оновлено ліхтарі Фото: Stellantis

Новий Peugeot 508 став яскравішим на вигляд завдяки передній частині в дусі хетчбека 308 і кросовера 4008. Величезна безрамкова решітка радіатора поєднується з Г-подібними діодними фарами. За доплату оптика може бути матричною. Ззаду оновлено ліхтарі.

[ + – ] Peugeot 508 PSE відрізняється більш агресивним дизайном Фото: Stellantis

Салон Peugeot 508 2023 змінився менше — встановлені нові передні сидіння та збільшений 10-дюймовий сенсорний дисплей. Замість важеля КПП з'явився мініатюрний джойстик. Крім того, покращено віртуальну панель приладів — у неї тепер більше режимів.

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Лінійка двигунів включає бензинові турбодвигуни об'ємом 1,2 л (130 к. с.) і 1,6 л (218 к. с.), а також 1,5-літровий 130-сильний турбодизель і гібриди, що заряджаються, на 180 і 225 к. с.

[ + – ] У салоні важіль КПП замінили на джойстик Фото: Stellantis

Окремо стоїть заряджений Peugeot 508 PSE з повним приводом і 360-сильною гібридною установкою, здатний розігнатися до 100 км/год за 5,2 с. Він відрізняється більш агресивним дизайном, а в салоні встановлені спортивні крісла та кермо.

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