Peugeot представили нові гібридні кросовери з низькою витратою палива (фото)

Нові Peugeot 3008 та 5008 з м'яким гібридом замінять стандартні версії кросоверів. Вони стали економічнішими і можуть працювати тільки на електротязі.

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Peugeot представили нові гібридні модифікації кросоверів 3008 та 5008. Це дозволить скоротити витрату палива. Про це повідомили на сайті CarsCoops.

Нова силова установка з м'яким гібридом використовує 1,2-літровий бензиновий двигун PureTech із 48-вольтовим генератором. Вона дебютує на кросоверах 3008 та 5008 вже у другому кварталі 2023 року.

[ + – ] Нова силова установка скоротить витрату палива та кількість шкідливих викидів Фото: Peugeot

Гібридна версія замінить моделі 1.2 PureTech 130. За словами Peugeot, середня витрата палива зменшиться на 15%.

Гібридний кросовер Peugeot 3008 зможе працювати на електротязі понад 50% часу. Силова установка дозволяє задіяти електромотор під час старту, паркування та руху на низькій швидкості.

Трициліндровий 1,2-літровий двигун PureTech оснащений турбокомпресором зі змінною геометрією. Він доповнений електромотором потужністю 28 к. с. і крутним моментом 55 Нм. Його інтегрують у нову шестиступінчасту автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням.

[ + – ] М'який гібрид Peugeot 3008 зможе заощаджувати 1 літр на 100 км завдяки електромотору Фото: Peugeot

Сумарна потужність м'якої гібридної силової установки складає 134 к. с. та 230 Нм. Вона дозволить заощадити приблизно 1 літр палива на 100 км шляху у комбінованому циклі WLTP.

[ + – ] Зовнішність кросоверів залишили без змін Фото: Peugeot

Зовні Peugeot 3008 і 5008 з м'яким гібридом не відрізнятимуться від звичайної версії. Єдиний спосіб визначити новинку — штучний звук електромотора на низьких швидкостях.

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Згодом нова гібридна силова установка з'явиться на інших автомобілях бренду. Зокрема, її встановлять на моделі 208, 2008, 308, 308 SW і 408.

Раніше Фокус розповів, що на український ринок вийде новий Peugeot 308.