Peugeot представили новые гибридные кроссоверы с низким расходом топлива (фото)

Новые Peugeot 3008 и 5008 с мягким гибридом заменят стандартные версии кроссоверов. Они стали экономичнее и могут работать только на электротяге.

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Peugeot представили новые гибридные модификации кроссоверов 3008 и 5008. Это позволит сократить расход топлива. Об этом сообщили на сайте CarsCoops.

Новая силовая установка с мягким гибридом использует 1,2-литровый бензиновый двигатель PureTech с 48-вольтовым генератором. Она дебютирует на кроссоверах 3008 и 5008 уже во втором квартале 2023 года.

[ + – ] Новая силовая установка сократит расход топлива и количество вредных выбросов Фото: Peugeot

Гибридная версия заменит модели 1.2 PureTech 130. По словам Peugeot, средний расход топлива уменьшится на 15%.

Гибридный кроссовер Peugeot 3008 сможет работать на электротяге более 50% времени. Силовая установка позволяет задействовать электромотор при старте, парковке и движении на низкой скорости.

Трехцилиндровый 1,2-литровый двигатель PureTech оснащен турбокомпрессором с изменяемой геометрией. Он дополнен электромотором мощностью 28 л.с. и крутящим моментом 55 Нм. Его интегрируют в новую шестиступенчатую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением.

[ + – ] Мягкий гибрид Peugeot 3008 сможет экономить 1 литр на 100 км благодаря электромотору Фото: Peugeot

Суммарная мощность мягкой гибридной силовой установки составляет 134 л.с. и 230 Нм. Она позволит сэкономить примерно 1 литр топлива на 100 км пути в комбинированном цикле WLTP.

[ + – ] Внешность кроссоверов оставили без изменений Фото: Peugeot

Внешне Peugeot 3008 и 5008 с мягким гибридом не будут отличаться от обычной версии. Единственный способ определить новинку — искусственный звук электромотора на низких скоростях.

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Со временем новая гибридная силовая установка появится и на других автомобилях бренда. В частности, ее установят на модели 208, 2008, 308, 308 SW, и 408.

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