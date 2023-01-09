Пять моделей за два года: Peugeot выпустит семейство электромобилей разных классов

До 2025 года у всех моделей Peugeot появятся электрические версии. Их оснастят 156-сильным мотором, а запас хода достигнет 400 км.

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Электрическая линейка Peugeot существенно расширится уже в ближайшее время. Французский автопроизводитель планирует представить пять новых электромобилей до 2025 года. Об этом сообщила СЕО Peugeot Линда Джексон британскому изданию Autocar.

По ее словам, пять новых электрокаров будут версиями уже существующих бензиновых Peugeot. В планах — представить электрические варианты всех моделей французской марки.

Новые Peugeot будут построены на платформах СМР и ЕМР. Первым в новой линейке станет электромобиль Peugeot e-308. Хэтчбек и универсал уже представили и с середины 2023 года они поступят в продажу. Их оснастили 156-сильным мотором и батареей на 54 кВтч, а запас хода составляет 400 км.

Эту же силовую установку анонсировали и электрическому варианту купе-кроссовера Peugeot 408. Кроме того, ею оснастят обновленный минивэн Peugeot e-Rifter.

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Электрические версии получат и кроссоверы Peugeot 3008 и 5008 нового поколения, однако не исключено, что они будут мощнее и с батареями повышенной емкости.

После 2025 года в линейке Peugeot появятся электрокары специальной постройки, не имеющие бензиновых аналогов. Их построят на платформах Stellantis STLA, а дизайн будет выдержан в духе представленного недавно концепт-кара Peugeot Inception.

Ранее Фокус сообщал, что концерн Stellantis также готовит электрический пикап Ram и уже представлена его предсерийная версия.