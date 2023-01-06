Космические материалы и руль-джойстик: Peugeot презентовали оригинальный электрокар (фото)

Электромобиль Peugeot Inception оснащен автопилотом, необычным рулем и изогнутым дисплеем панели приборов. Концепт получил 680-сильную установку и разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 3 с.

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На шоу CES 2023 в Лас-Вегасе презентовали концепт-кар Peugeot Inception. Он показывает направление развития дизайна французской марки в ближайшие годы. Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

[ + – ] Фары и фонари напоминают следы от когтей Фото: Stellantis

Новый Peugeot Inception — большой седан длиной 5 м и высотой всего 1,34 м. Он построен на новой платформе STLA Large, которую будут использовать самые дорогие электромобили от Stellantis.

[ + – ] Панорамная крыша является продолжением лобового стекла Фото: Stellantis

Концепт-кар показывает, что дизайн Peugeot станет проще — с меньшим количеством линий. У седана выраженный "нос", а фары и фонари напоминают следы от когтей.

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Крыша авто панорамная и является продолжением лобового стекла. Она выполнена из специального стекла, которое используется в шлемах для астронавтов NASA.

[ + – ] Электромобиль построен на новой платформе STLA Large Фото: Stellantis

Главная особенность салона Peugeot Inception — оригинальный руль-джойстик с сенсорными кнопками. Показания приборов выведены на оригинальный изогнутый дисплей, еще один экран предусмотрен для переднего пассажира. Оснащение включает автопилот, причем в автономном режиме руль и щиток приборов прячутся.

[ + – ] Руль напоминает джойстик для компьютерной приставки Фото: Stellantis

Электромобиль Peugeot Inception оснащен полным приводом и двумя моторами общей мощностью 680 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает менее 3 с.

Концепт оснащен 800-вольтной батареей на 100 кВт∙ч. Запас хода составляет 800 км, а быстрая беспроводная зарядка позволяет добавить 150 км пробега всего за 5 минут.

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