Космічні матеріали та кермо-джойстик: Peugeot презентувала оригінальний електрокар (фото)

Електромобіль Peugeot Inception оснащений автопілотом, незвичайним кермом і вигнутим дисплеєм панелі приладів. Концепт отримав 680-сильну установку та розганяється до 100 км/год менше, ніж за 3 с.

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На шоу CES 2023 у Лас-Вегасі презентували концепт-кар Peugeot Inception. Він показує напрямок розвитку дизайну французької марки в найближчі роки. Деталі нової моделі розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

[ + – ] Фари та ліхтарі нагадують сліди від пазурів Фото: Stellantis

Новий Peugeot Inception — великий седан довжиною 5 м і висотою всього 1,34 м. Він побудований на новій платформі STLA Large, яку використовуватимуть найдорожчі електромобілі Stellantis.

[ + – ] Панорамний дах є продовженням лобового скла Фото: Stellantis

Концепт-кар показує, що дизайн Peugeot стане простішим — із меншою кількістю ліній. У седана виражений "ніс", а фари та ліхтарі нагадують сліди від пазурів.

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Дах авто панорамний і є продовженням лобового скла. Він виконаний зі спеціального скла, яке використовується в шоломах для астронавтів NASA.

[ + – ] Електромобіль побудований на новій платформі STLA Large Фото: Stellantis

Головна особливість салону Peugeot Inception — оригінальний кермо-джойстик із сенсорними кнопками. Показ приладів виведений на оригінальний вигнутий дисплей, ще один екран передбачений для переднього пасажира. Оснащення включає автопілот, причому в автономному режимі кермо та щиток приладів ховаються.

[ + – ] Кермо нагадує джойстик для комп'ютерної приставки Фото: Stellantis

Електромобіль Peugeot Inception оснащений повним приводом і двома моторами загальною потужністю 680 к.с. Розгін до 100 км/год займає менше ніж 3 с.

Концепт оснащений 800-вольтною батареєю на 100 кВт∙год. Запас ходу становить 800 км, а швидка бездротова зарядка дозволяє додати 150 км пробігу лише за 5 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що на шоу CES також презентували електричного наступника Volkswagen Passat.