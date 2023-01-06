В Нидерландах готовят недорогой электрокар, который можно не заряжать (фото)

Капот и крыша электрокара Lightyear 2 покрыты солнечными батареями. В ясную погоду они обеспечивают запас хода до 70 км в день.

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На шоу CES в Лас-Вегасе анонсировали новый Lightyear 2. Вторая модель от нидерландского стартапа должна появиться в 2025 году и будет стоить менее 40 000 евро в базовой версии. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

[ + – ] Капот и крышу электрокара покрыли солнечными панелями

В Lightyear специализируются на создании электрокаров с солнечными батареями. Их первая серийная модель Lightyear One уже поступила в продажу, но получилась слишком дорогой – стоит от 250 000 евро. Поэтому ее выпустят лимитрованнойсерией из 946 авто и решили создать более доступный электромобиль.

[ + – ] Стоимость авто составит менее 40 000 евро

По первым тизерам видно, что новый Lightyear 2 – лифтбэк D-класса с обтекаемым дизайном. Покатая крыша, аэродинамически оптимизированные боковины и колеса со специальными колпаками позволили добиться рекордно низкого коэффициента лобового сопротивления – 0,175.

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Крыша и капот Lightyear 2 покрыты солнечными панелями. В ясный день они обеспечивают до 70 км запаса хода. При городской эксплуатации этого более, чем достаточно для повседневной езды, а это значит, что батарею можно не подзаряжать.

[ + – ] Запас хода электромобиля составит 800 км

Зарядкой придется пользоваться в хмурую погоду или при дальних поездках. В таком случае дальность пробега составит 800 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появился новый электромобиль от Geely и Volvo с запасом хода 700 км.