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Авто

У Нідерландах готують недорогий електрокар, який можна не заряджати (фото)

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Lightyear 2 — електричний ліфтбек D-класу

Капот та дах електрокара Lightyear 2 покриті сонячними батареями. У ясну погоду вони забезпечують запас ходу до 70 км на день.

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На шоу CES у Лас-Вегасі анонсували новий Lightyear 2. Друга модель від нідерландського стартапу має з'явитися у 2025 році та коштуватиме менше 40 000 євро у базовій версії. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

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Капот та дах електрокара покрили сонячними панелями

У Lightyear спеціалізуються на створенні електрокарів із сонячними батареями. Їхня перша серійна модель Lightyear One вже надійшла у продаж, але вийшла занадто дорогою — коштує від 250 000 євро. Тому її випустять лімітованою серією з 946 авто і вирішили створити доступніший електромобіль.

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Вартість авто складе менше від 40 000 євро

По перших тизер видно, що новий Lightyear 2 — ліфтбек D-класу з обтічним дизайном. Похилий дах, аеродинамічно оптимізовані боковини і колеса зі спеціальними ковпаками дозволили досягти рекордно низького коефіцієнта лобового опору — 0,175.

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Дах та капот Lightyear 2 покриті сонячними панелями. У ясний день вони забезпечують до 70 км запасу ходу. З міською експлуатацією цього більш ніж достатньо для повсякденної їзди, а це означає, що батарею можна не заряджати.

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Запас ходу електромобіля становитиме 800 км

Зарядкою доведеться користуватись у похмуру погоду або під час далеких поїздок. У такому разі дальність пробігу становитиме 800 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився новий електромобіль від Geely та Volvo із запасом ходу 700 км.