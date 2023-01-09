П'ять моделей за два роки: Peugeot випустить сімейство електромобілів різних класів

До 2025 року у всіх моделей Peugeot з'являться електричні версії. Їх оснастять 156-сильним двигуном, а запас ходу досягне 400 км.

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Електрична лінійка Peugeot значно розшириться вже найближчим часом. Французький автовиробник планує презентувати п'ять нових електромобілів до 2025 року. Про це повідомила СЕО Peugeot Лінда Джексон британському виданню Autocar.

За її словами, п'ять нових електрокарів будуть версіями бензинових Peugeot, що вже існують. У планах — представити електричні варіанти всіх моделей французької марки.

Нові Peugeot побудують на платформах БМР та ЄМР. Першим у новій лінійці стане електромобіль Peugeot e-308. Хетчбек та універсал вже представили й з середини 2023 року вони надійдуть у продаж. Їх оснастили 156-сильним мотором та батареєю на 54 кВтг, а запас ходу становить 400 км.

Цю ж силову установку анонсували і електричного варіанту купе-кросовера Peugeot 408. Крім того, нею оснастять оновлений мінівен Peugeot e-Rifter.

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Електричні версії отримають і кросовери Peugeot 3008 і 5008 нового покоління, проте не виключено, що вони будуть потужнішими і з батареями підвищеної місткості.

Після 2025 року в лінійці Peugeot з'являться електрокари спеціальної споруди, які не мають аналогів. Їх побудують на платформах Stellantis STLA, а дизайн буде витриманий у дусі представленого нещодавно концепт-кара Peugeot Inception.

Раніше Фокус повідомляв, що концерн Stellantis також готує електричний пікап Ram і вже представлено його передсерійну версію.