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Авто

Яркий флагман: презентован новый Peugeot 508 2023 (фото)

Peugeot 508, новый Peugeot 508, Peugeot 508 2023, Peugeot 508 PSE
Фото: Stellantis | У Peugeot 508 полностью новая передняя часть

Внешность Peugeot 508 стала выразительнее, а в салоне установили большой сенсорный дисплей. Модель доступна в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Peugeot презентовали новые лифтбэк и универсал 508. Флагманская модель французской марки прошла модернизацию и поступит в продажу с лета по цене от 43 420 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

Peugeot 508, новый Peugeot 508, Peugeot 508 2023, Peugeot 508 PSE Fullscreen
Сзади обновлены фонари
Фото: Stellantis

Новый Peugeot 508 стал ярче на вид благодаря передней части в духе хэтчбека 308 и кроссовера 4008. Огромная безрамочная решетка радиатора сочетается с Г-образными диодными фарами. За доплату оптика может быть матричной. Сзади обновлены фонари.

Peugeot 508, новый Peugeot 508, Peugeot 508 2023, Peugeot 508 PSE Fullscreen
Peugeot 508 PSE отличается более агрессивным дизайном
Фото: Stellantis

Салон Peugeot 508 2023 изменился меньше – установлены новые передние сиденья и увеличенный 10-дюймовый сенсорный дисплей. Вместо рычага КПП появился миниатюрный джойстик. Кроме того, улучшена виртуальная панель приборов – у нее теперь больше режимов.

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Линейка двигателей включает бензиновые турбомоторы объемом 1,2 л (130 л. с.) и 1,6 л (218 л. с.), а также 1,5-литровый 130-сильный турбодизель и подзаряжаемые гибриды на 180 и 225 л. с.

Peugeot 508, новый Peugeot 508, Peugeot 508 2023, Peugeot 508 PSE Fullscreen
В салоне рычаг КПП заменили джойстиком
Фото: Stellantis

Особняком стоит заряженный Peugeot 508 PSE с полным приводом и 360-сильной гибридной установкой, способный разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с. Он отличается более агрессивным дизайном, а в салоне установлены спортивные кресла и руль.

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