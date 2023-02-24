Яркий флагман: презентован новый Peugeot 508 2023 (фото)

Внешность Peugeot 508 стала выразительнее, а в салоне установили большой сенсорный дисплей. Модель доступна в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.

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Peugeot презентовали новые лифтбэк и универсал 508. Флагманская модель французской марки прошла модернизацию и поступит в продажу с лета по цене от 43 420 евро. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте концерна Stellantis.

[ + – ] Сзади обновлены фонари Фото: Stellantis

Новый Peugeot 508 стал ярче на вид благодаря передней части в духе хэтчбека 308 и кроссовера 4008. Огромная безрамочная решетка радиатора сочетается с Г-образными диодными фарами. За доплату оптика может быть матричной. Сзади обновлены фонари.

[ + – ] Peugeot 508 PSE отличается более агрессивным дизайном Фото: Stellantis

Салон Peugeot 508 2023 изменился меньше – установлены новые передние сиденья и увеличенный 10-дюймовый сенсорный дисплей. Вместо рычага КПП появился миниатюрный джойстик. Кроме того, улучшена виртуальная панель приборов – у нее теперь больше режимов.

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Линейка двигателей включает бензиновые турбомоторы объемом 1,2 л (130 л. с.) и 1,6 л (218 л. с.), а также 1,5-литровый 130-сильный турбодизель и подзаряжаемые гибриды на 180 и 225 л. с.

[ + – ] В салоне рычаг КПП заменили джойстиком Фото: Stellantis

Особняком стоит заряженный Peugeot 508 PSE с полным приводом и 360-сильной гибридной установкой, способный разогнаться до 100 км/ч за 5,2 с. Он отличается более агрессивным дизайном, а в салоне установлены спортивные кресла и руль.

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