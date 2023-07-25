Новий іранський кросовер став "піратською" копією Peugeot (фото)

Iran Khodro Ray позиціонують як самостійну іранську розробку, але насправді він використовує агрегати старого Peugeot 2008. Кросовер отримає двигуни потужністю до 160 к. с.

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В інтернет потрапили фото нового Iran Khodro Ray. Кросовер проходить випробування і надійде у виробництво з кінця нинішнього до початку наступного року. Про це повідомляє сайт Khodro Bank.

Iran Khodro Ray — компактний бюджетний кросовер В-класу зі стриманим дизайном. У нього короткі звіси кузова, широка решітка радіатора, "двоповерхова" передня оптика і високо посаджені ліхтарі.

Кросовер побудований на платформі Peugeot 2008

Розміри Iran Khodro Ray:

довжина — 4296 мм;

ширина — 1768 мм;

висота — 1620 мм;

колісна база — 2590 мм.

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В Ірані стверджують, що кросовер Ray побудований на новій платформі IKP1, хоча з'ясувалося, що насправді він використовує архітектуру PF1 від Peugeot 2008 першого покоління.

Модель отримає бензинові мотори потужністю до 160 к. с.

Компанія Iran Khodro співпрацювала з Peugeot з 90-х років і випускала за ліцензією низку моделей французького автовиробника, зокрема й 2008. Однак в умовах санкцій випуск Peugeot було припинено.

Iran Khodro Ray у топовій версії отримає ESP, 6 подушок безпеки і камери кругового огляду. На вибір запропонують копію бензинового двигуна Peugeot об'ємом 1,6 л (113 к.с.) і 1,7-літровий турбомотор на 160 к.с. Заплановано версії з 6-ступінчастими механічною та автоматичною КПП, а привід буде виключно переднім.

Це не перша подібна "піратська" копія від іранської компанії. Раніше там створили клон найдешевшого Renault.

Також Фокус повідомляв, що механік своїми руками побудував клон суперкара Mercedes.