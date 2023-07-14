Змінився до невпізнання: новий Peugeot 3008 2024 показали на офіційних фото

Новий Peugeot 3008 2024 стане купе-кросовером із динамічним профілем. Модель уперше запропонують в електричному виконанні.

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Опубліковано перші офіційні фото Peugeot 3008 третього покоління. Кросовер дебютує у вересні, а до прем'єри французький автовиробник буде поступово розкривати подробиці моделі. Про це повідомляється на офіційному сайті концерну Stellantis.

На тизерах показали електричну версію моделі Фото: Stellantis

Новий Peugeot 3008 2024 показали в різних варіантах камуфляжу, створених вуличними художниками. Втім, видно, що він кардинально змінився і став купе-кросовером. У авто похилий аркоподібний дах і висока віконна лінія.

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Салон Peugeot 3008 2024 раніше вже був повністю розсекречений. На моделі дебютує нова версія інтер'єру i-Cockpit — з компактним плескатим кермом і високо встановленим вигнутим дисплеєм. Також звертає на себе увагу сенсорна панель, як у нового DS4.

На фото потрапив електромобіль Peugeot e-3008, хоча очікуються і гібридні версії моделі. Кросовер запропонують із переднім і повним приводом.

У салоні з'явився великий вигнутий дисплей Фото: Stellantis

Новий Peugeot e-3008 побудований на платформі STLA Medium, яка дає змогу створювати електрокари із запасом ходу 500-700 км. До того ж, вона підтримує швидку зарядку: поповнити заряд батареї на 80% можна за 27 хвилин.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явився ще один купе-кросовер французької марки — новий Peugeot 408.

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