Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

На ринок вийшов недорогий Jeep із витратою 5,6 л на 100 км: він з'явиться в Україні (фото)

Jeep Avenger 2023, новий Jeep Avenger, Jeep Avenger, кросовер Jeep, електромобіль Jeep
Фото: Stellantis | Jeep Avenger тепер доступний зі 100-сильним турбомотором

Новий Jeep Avenger відтепер доступний і в бензиновому виконанні з 1,2-літровим 100-сильним турбомотором. Кросовер суттєво дешевший за електричну версію моделі.

Related video

Модельний ряд Jeep Avenger 2023 розширено. До електромобіля приєдналася бензинова версія. Вона вже продається в низці європейських країн за ціною від 27 000 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті Jeep.

Jeep Avenger 2023, новий Jeep Avenger, Jeep Avenger, кросовер Jeep, електромобіль Jeep Fullscreen
Бензинову версію видає тільки вихлопна труба
Фото: Stellantis

Міський кросовер Jeep Avenger у бензиновому варіанті оснащений 1,2-літровим трициліндровим турбомотором потужністю 100 к.с. і 6-ступінчастою механічною КПП. У змішаному циклі він витрачає лише 5,6 л/100 км. Модель доступна виключно з переднім приводом. Від електричного побратима вона відрізняється візуально тільки наявністю вихлопної труби.

Важливо
Ціна $21 800 і потужний турбомотор: презентовано новий Citroen C4 Cactus (фото)
Ціна $21 800 і потужний турбомотор: презентовано новий Citroen C4 Cactus (фото)

Саме в такій версії новий Jeep Avenger має з'явитися в Україні. Раніше його дебют у нашій країні анонсували в представництві концерну Stellantis.

Jeep Avenger 2023, новий Jeep Avenger, Jeep Avenger, кросовер Jeep, електромобіль Jeep Fullscreen
Ціна Jeep Avenger з 1,2-літровим двигуном стартує з 27 000 євро
Фото: Stellantis

Як бензинові, так і електричні кросовери Jeep Avenger випускають на підприємстві в польському місті Тихи. До речі, там же незабаром почнуть збирати і новий Fiat 600, побудований на тій самій платформі.

Нагадаємо, що новий Jeep Avenger спочатку презентували саме в електричному виконанні. Перший електромобіль Jeep оснастили 156-сильним мотором і батареєю на 54 кВт∙год, а його запас ходу становить 400 км. Така версія моделі коштує 39 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що таку саму силову установку отримав і оновлений електромобіль Peugeot 208.

Також ми писали про екстремальний шестиколісний пікап Jeep.