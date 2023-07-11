На ринок вийшов недорогий Jeep із витратою 5,6 л на 100 км: він з'явиться в Україні (фото)

Новий Jeep Avenger відтепер доступний і в бензиновому виконанні з 1,2-літровим 100-сильним турбомотором. Кросовер суттєво дешевший за електричну версію моделі.

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Модельний ряд Jeep Avenger 2023 розширено. До електромобіля приєдналася бензинова версія. Вона вже продається в низці європейських країн за ціною від 27 000 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті Jeep.

Бензинову версію видає тільки вихлопна труба Фото: Stellantis

Міський кросовер Jeep Avenger у бензиновому варіанті оснащений 1,2-літровим трициліндровим турбомотором потужністю 100 к.с. і 6-ступінчастою механічною КПП. У змішаному циклі він витрачає лише 5,6 л/100 км. Модель доступна виключно з переднім приводом. Від електричного побратима вона відрізняється візуально тільки наявністю вихлопної труби.

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Саме в такій версії новий Jeep Avenger має з'явитися в Україні. Раніше його дебют у нашій країні анонсували в представництві концерну Stellantis.

Ціна Jeep Avenger з 1,2-літровим двигуном стартує з 27 000 євро Фото: Stellantis

Як бензинові, так і електричні кросовери Jeep Avenger випускають на підприємстві в польському місті Тихи. До речі, там же незабаром почнуть збирати і новий Fiat 600, побудований на тій самій платформі.

Нагадаємо, що новий Jeep Avenger спочатку презентували саме в електричному виконанні. Перший електромобіль Jeep оснастили 156-сильним мотором і батареєю на 54 кВт∙год, а його запас ходу становить 400 км. Така версія моделі коштує 39 000 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що таку саму силову установку отримав і оновлений електромобіль Peugeot 208.

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