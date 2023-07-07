Ціна $21 800 і потужний турбомотор: презентовано новий Citroen C4 Cactus (фото)

У нового Citroen C4 Cactus поліпшено салон і розширено комплектацію. Кросовер отримав 175-сильну турбочетвірку і здатний розганятися до 100 км/год за 7,7 с.

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Опубліковано фото Citroen C4 Cactus 2023. Компактний кросовер пройшов ще одне оновлення і надходить у продаж за ціною від $21 800. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті концерну Stellantis.

Хетчбек отримав 175-сильний турбомотор Фото: Stellantis

Хоча кросовер Citroen вже не продається ні в Україні, ні в Євросоюзі, модель не зняли з виробництва. Її продовжують випускати в Бразилії. Новий Citroen C4 Cactus 2023 вирізняється дещо іншим дизайном передньої частини, рейлінгами на даху і збільшеним кліренсом.

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Салон Citroen C4 Cactus зазнав більш суттєвих змін. Усередині замінено передню панель, встановлено новий віртуальний щиток приладів, а тачскрін мультимедіа збільшено до 10,1 дюймів у діагоналі. Також замінено перемикачі аудіо та клімат-контролю.

Базова комплектація Citroen C4 Cactus тепер включає безключовий доступ, клімат-контроль і 3 USB-порти, а серед опцій з'явилася бездротова зарядка для смартфонів.

Салон Citroen C4 Cactus 2023 повністю перероблений Фото: Stellantis

Ще одним нововведенням у Citroen C4 Cactus 2023 стала поява топового 1,6-літрового турбомотора на 175 к. с. З ним розгін до 100 км/год займає 7,7 с, а максимальна швидкість становить 212 км/год. У середньому кросовер Citroen витрачає 7,5 л/100 км.

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