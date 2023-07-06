Представлено новий Peugeot 208 2024: як змінився популярний хетчбек (фото)

Новому Peugeot 208 освіжили дизайн і поліпшили салон. Хетчбек дебютував в електричному виконанні, також запропонують бензинові та гібридні версії моделі.

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Опубліковано офіційні фото Peugeot 208 2024. Компактний хетчбек В-класу пройшов оновлення і надійде в продаж на європейському ринку з листопада. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

Ззаду освіжені ліхтарі Фото: Stellantis

Peugeot 208 2024 впізнається за новою решіткою радіатора, зміненими фарами і ліхтарями, а також тоненькими вертикальними ходовими вогнями в дусі гоночного Peugeot 9X8. Також розширено палітру кольорів і запропоновано нові легкосплавні диски діаметром 17 і 18 дюймів.

У салоні покращено оздоблення Фото: Stellantis

У салоні покращено оздоблення та оновлено кермо. Також замінено важіль КПП і встановлено вдосконалену віртуальну панель приладів із 3D-ефектом. Відтепер у всіх Peugeot 208 передбачений великий 10-дюймовий тачскрін мультимедійної системи i-Connect. Крім того, інженери Peugeot допрацювали камеру заднього виду і бездротову зарядку для смартфонів.

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Новий Peugeot 208 представили в електричній модифікації. Такий хетчбек оснащений 156-сильним мотором і батареєю на 54 кВт∙год, а його запас ходу становить 400 км.

Хетчбек дебютував в електричній версії Фото: Stellantis

Крім того, в лінійці залишаться 1,2-літрові бензинові версії потужністю 75 і 100 к. с., а також з'являться "м'які" гібриди на 100 і 136 к. с. А ось дизеля більше не буде.

Раніше Фокус повідомляв, що оновлення пройшов і кросовер Peugeot 2008. Він також дебютував в електричному виконанні.

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