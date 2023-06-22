В Україні помітили рідкісний заряджений хетчбек Peugeot (фото)

Peugeot 208 GTi здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 6,8 секунди, а максимальна швидкість становить 230 км/год. Під капотом розташований 200-сильний двигун від спортивного родстера Peugeot RCZ.

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У 2013 році у продаж надійшла заряджена версія Peugeot 208 GTi. Вона випускалася до 2015 року та була доступна лише у кузові тридверний хетчбек.

На вибір пропонувалися три комплектації хетчбека. Цей екземпляр виконаний у топовій модифікації GTi by Peugeot Sport, яка відрізняється 18-дюймовими колісними дисками з червоними гальмівними супортами. Він пофарбований у білий колір Bianca White та доповнений декоративними смугами.

Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport є топовою модифікацією в лінійці моделі Фото: instagram.com/peugeot208gti16

Також Peugeot 208 GTi by Peugeot Sport на 10 мм нижче та ширше на 6 мм стандартної моделі. До списку оснащення входять повний комплект подушок безпеки, датчик тиску в шинах та супутникова навігація.

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Під капотом встановлений 1,6-літровий бензиновий турбований двигун від Peugeot RCZ потужністю 200 к.с. і 275 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 6,8 секунди, а максимальна швидкість становить 230 км/год.

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