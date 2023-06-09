Маленький раритет: в Україні помітили дуже незвичайний заряджений хетчбек Toyota (фото)

Усього випущено лише 300 спортивних Toyota iQ City Racer. Маленький заряджений хетчбек отримав обважування, спойлер та литі диски.

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У Києві сфотографували мініатюрну Toyota iQ 2013 у дуже рідкісному виконанні City Racer. Це єдине таке авто в Україні. Знімки Toyota з'явилися на сторінці topcars_ua у Instagram.

Toyota iQ – рідкість у нашій країні, а його заряджений варіант City Racer – справжній раритет, адже лише у 2012-2013 роках випущено лише 300 таких авто. Новим хетчбек коштував 19 950 євро.

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Toyota iQ City Racer досягає всього 2985 мм завдовжки при колісній базі 2000 мм. Від стандартної моделі спортивна версія відрізняється обвісом, 16-дюймовими дисками, спойлером та наклейками на кузові. Крім того, авто забарвлювали в спеціальні кольори — такі, як помаранчевий Orange Tabasco.

Незважаючи на компактні розміри, Toyota iQ є чотиримісною. Втім, задні сидіння більше підійдуть для дітей.

Toyota iQ City Racer оснащений 1,3-літровим бензиновим двигуном потужністю 99 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 11,6 сек і розвиває 170 км/год. Він не дуже швидкий, проте витрачає в середньому всього 4,9 л/100 км.

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