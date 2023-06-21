У Києві помітили новітній суперкар Lamborghini за $280 000 (фото)

Lamborghini Huracan Tecnica є найекстремальнішою версією купе. Суперкар здатний розганятися від 0 до 100 км/год лише за 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 320 км/год.

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У Києві на одній з АЗС помітили лімітований суперкар Lamborghini Huracan Tecnica. Це одна з найпотужніших модифікацій цієї моделі. Про це повідомили на сайті ТопЖир.

Lamborghini Huracan Tecnica побудований на базі задньопривідної версії суперкара. Ця модифікація відрізняється унікальним оформленням екстер'єру та керованими задніми колесами.

Суперкар пофарбований у жовтий колір Giallo Inti, а більшість аеродинамічних елементів виготовлені з карбону. Поки що це перший подібний автомобіль, помічений в Україні.

Lamborghini Huracan Tecnica пофарбований у жовтий колір Giallo Inti Фото: instagram.com/sergiy_yakovlew

Ще однією особливістю Lamborghini Huracan Tecnica є активна аеродинаміка. Передній сплітер та заднє антикрило можуть змінювати кути свого нахилу в залежності від ситуації на дорозі.

Lamborghini Huracan Tecnica оснащений 5,2-літровим атмосферним двигуном V10 потужністю 640 к.с. і 565 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,2 секунди, а максимальна швидкість становить 320 км/год.

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Вартість Lamborghini Huracan Tecnica в деяких країнах починається з $280 000. З урахуванням розмитнення, доставки та інших витрат суперкар міг коштувати власнику більш ніж $350 000.

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