Раритет із 90-х: в Україні помітили нетиповий спорткар Porsche (фото)

Porsche 968 – останній передньомоторний спорткар німецької марки. Кабріолет оснащений 3,0-літровим 240-сильним двигуном та розвиває 245 км/год.

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У Києві сфотографували рідкісний Porsche 968 Cabriolet. Такий автомобіль – один-єдиний в Україні. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Спорткар оснащений 240-сильною четвіркою

В Україні зареєстровано кілька Porsche 968, але майже всі вони – купе. Сама собою модель – досить рідкісна. Всього з 1991 по 1995 рік випущено 12 780 Porsche 968, з яких кабріолетів було 4386.

Porsche 968 дізнається по круглих фарах у стилі моделі 911

Porsche 968 – нетипова для марки модель з переднім розташуванням двигуна. Він став фінальним представником лінійки недорогих передньомоторних спортивних автомобілів Porsche. По суті, він є глибоко модернізованим Porsche 944. Від попередника авто відрізняється елегантнішим дизайном з круглими фарами в дусі Porsche 911.

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Кабріолет Porsche 968 оснащений чотирицилінровим двигуном незвично великого об'єму — 3,0 л. Двигун розвиває 240 к. с. та працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП Tiptronic.

Салон кабріолету оброблений шкірою

Спорткар Porsche 968 розганяється до 100 км/год за 7,7 секунди і розвиває 245 км/год. У лінійці також була швидша версія з 5-ступінчастою механічною КПП та 305-сильний варіант Turbo S.

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