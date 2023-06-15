Гість із 80-х: в Україні помітили разючий вінтажний спорткар Jaguar (фото)
Купе Jaguar XJ-S оснащено 5,3-літровим 295-сильним V12 та автоматичною КПП. Спорткар здатний розвинути 245 км/год.
На київських вулицях помітили рідкісний Jaguar XJ-S 1981 року. В Україні лише кілька таких британських купе. Про це пише сайт ТопЖир.
Jaguar XJ-S — наступник знаменитого спорткара E-Type. Чотиримісну спортивно-туристичну модель випускали з 1975 по 1996 рік і вона була досить масовою — всього випустили 115 тис. купе та кабріолетів.
Саме цей Jaguar XJ-S 1981 оснащений великим 5,3-літровим V12 потужністю 295 к. с. У парі з ним працює 3-ступінчаста автоматична КПП. Розгін до 100 км/год займає 7 секунд, а максимальна швидкість становить 245 км/год.
Автомобіль пофарбований у перламутровий білий колір, а його салон оздоблений шкірою та деревом. Оснащення враховує електросклопідйомники та аудіосистему.
Крім того, журналістам вдалося дізнатися, що Jaguar XJ-S зберігався в гаражі-шоурумі, а його пробіг складає лише 67 тис. км. Зараз авто виставили на продаж і саме безпекою пояснюється його висока ціна в 79 000 доларів.
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