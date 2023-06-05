Предок Urus: у Києві виявлено занедбаним рідкісний позашляховик Lamborghini 80-х (відео)

Lamborghini LM002 — перший позашляховик в історії італійської марки, який спочатку створювали для армії. Усього випущено лише 328 таких авто з величезним V12 під капотом.

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У Києві зненацька знайшли раритетний Lamborghini LM002. Знаменитий позашляховик припадає пилом і давно не їздив. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

За даними журналістів ТопЖиру, власник автомобіля, найімовірніше, покинув нашу країну. Примітно, що це один із двох Lamborghini LM002 в Україні. Позашляховик є рідкісною версією моделі для американського ринку, також відомої як LM Americana.

В Україні було зареєстровано лише два Lamborghini LM002 Фото: topgir.com.ua

Усього випущено лише кілька Lamborghini LM Americana, та й стандартний LM002 є рідкісним. З 1986 по 1993 роки зібрано лише 328 позашляховиків Lamborghini усіх версій.

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Історія Lamborghini LM002 дуже цікава. Спочатку рамний позашляховик створювався для американської армії, але на тендері програв надійнішому HMMWV (військовій версії Hummer H1). Проте партії цих авто все ж придбали армії Лівії та Саудівської Аравії.

Позашляховик Lamborghini LM002 оснащений 5,2-літровим 455-сильним V12 від суперкара Countach, а також 5-ступінчастою механічною КПП та повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 7,7 сек і розвиває 210 км/год. Втім, не виключено, що саме цей Lamborghini LM Americana потужніший, адже частина автомобілів отримали 5,8-літровий 495-сильний двигун.

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