В Україні вже понад дві тисячі позашляховиків HMMWV, — представник "Повернись живим" (відео)

За словами представника благодійного фонду Андрія Римарчука, довелося створити мобільні ремонтні майстерні, які виїжджають на передову та лагодять зламані HMMWV.

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У ЗСУ вже понад дві тисячі американських військових позашляховиків HMMWV. Про це заявив директор військового департаменту благодійного фонду "Повернися живим" Андрій Римарук у подкасті Youtube-каналу УТ-2.

За словами Римарчука, в Україні працюють мобільні бригади з ремонту таких автомобілів. Він зазначив, що ремонт таких машин – проблема, тому що не вистачає запчастин та обладнання.

"У хлопців немає відповідних інструментів, потрібно постійно їздити підрозділами. Ми з центральним автомобільним керуванням поговорили, свій досвід додали, взяли зворотний зв'язок і спроєктували машину", — сказав Римарчук.

Також він зазначив, що машина виїжджає на фронт, щоб здійснювати ремонт HMMWV за будь-яких умов. Вдалося відремонтувати 186 машин, деякі з яких були непідйомними.

"Іноді з двох машин ми ліпили одну, з трьох — дві", зазначив Римарчук.

За його словами, іноді виходило ремонтувати навіть ті машини, що вибухали на протитанкових мінах. У США вже похвалили українців за такий ентузіазм та майстерність.

Римарчук сказав, що у Штатах техніки звикли не економити на деталях та змінювати всі несправні запчастини. Проте в Україні ресурси з ремонту обмежені, тож фахівці використовують кожну виправлену деталь.

Він також зазначив, що одна з головних переваг мобільних ремонтних майстерень – швидкість, оскільки підрозділ не залишається без транспортного засобу надовго. Так, майстерня приїжджає на місце сама та ремонтує техніку в підрозділі. Це заощаджує гроші на транспортування зламаного HMMWV у тил.

Андрій Римарук про HMMWV в Україні

Що таке HMMWV

HMMWV — це американський військовий позашляховик, який володіє високою прохідністю, придатний до транспортування повітрям і десантування парашутним способом. У 1980-х, на базі HMMWV створені різні модифікації: основний військовий автомобіль, легка вантажівка, автомобіль швидкої допомоги, мобільні РЛС та ЗРК, інженерні та броньовані машини.

HMMWV Фото: wikipedia

Раніше видання Spiegel повідомило, що в Україну прибули танки Leopard 2 від Німеччини. Глава Міноборони ФРН Борис Пісторіус анонсував прибуття танків Leopard 2 до України наприкінці березня одразу після того, як бійці ЗСУ закінчать навчання.

Крім того, журналісти WSJ з'ясували, що на Заході з'явилося бачення перемоги України у війні проти РФ, але є нюанс. Росія продовжує думати, що час грає на їхньому боці, в країнах Заходу існує консенсус щодо української перемоги, але немає плану, як це реалізувати. Україна і собі змушена вести жорстку війну, потребуючи ракет і винищувачів.