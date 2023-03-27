На Заході зʼявилось бачення перемоги України у війні проти РФ, але є нюанс, – WSJ

Росія продовжує думати, що час грає на їхньому боці, в країнах Заходу існує консенсус щодо української перемоги, але немає плану як це реалізувати. Україна своєю чергою вимушена вести жорстку війну, потребуючи ракет та винищувачів.

Related video

Західні лідери починають бачити те, яким шляхом має закінчитись війна РФ проти України. Однак на цей час в них немає плану, як досягти перемоги України. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В США та країнах ЄС сподіваються, що контрнаступ ЗСУ з західними танками і новими зразками озброєння зможе пробити діру в контролі РФ над українською територією вже цієї весни. Теоретично це може підштовхнути Володимира Путіна на готовність до переговорів, де Кремль як мінімум відмовиться від окупованих територій, які були захоплені з початку повномасштабного вторгнення. Тоді Україна зможе вільно закріплювати своє майбутнє на Заході, а Путін може зіштовхнутись з гнівом власного населення, відзначають журналісти.

Разом з тим небагато офіційних осіб впевнені, що все йтиме саме таким шляхом. Наразі немає ознак того, що західні партнери надають серйозний план Україні, щоб допомогти сформувати хід подій. Багато політиків зосереджені на короткостроковій перспективі: пошуку боєприпасів для оборони на Донбасі та забезпечення контрнаступу.

Більш вірогідним сценарієм у виданні називають війну на виснаження, яка триватиме допоки одна зі сторін не виснажиться настільки, що припинить її, бо не будуть зрозумілі кінцеві цілі. В такому випадку бойові дії можуть тримати роками, а не місяцями. Також на Заході немає консенсусу, що робити з Путіним, коли Україна переможе. А сам президент РФ впевнений, що він може дочекатися, коли рішучість Заходу підтримувати Україну буде підірвана.

Західні санкції не призвели до краху російської економіки через підтримку Китаю та закупок нафти Індією. Україна зі свого боку заявляє про неготовність про перемовини. А соцопитування показують, що 97% українців вірять у перемогу, тому переговори можуть призвести до політичного краху лідера Володимира Зеленського.

Більше того у виданні зазначають, що партнери могли б передати більше озброєння Києву, однак це питання є джерелом розбіжностей. Велика Британія та Польща є в авангарді питання постачання далекобійних зразків зброї та винищувачів. США відмовляються від передачі далекобійних ракет через побоювання ескалації війни. Тому наразі Україна вимушена вести більш жорстку війну, хоча й підкріпленою декількома десятками західних танків.

Нагадаємо, 21 березня в НАТО заявили, що Альянс виділив України допомоги на 120 млрд доларів.

Також 21 березня в Білому домі заявили, що в РФ розуміють, наскільки погано йдуть справи для його країни на фронті. ЗСУ звільнили 50% захоплених територій з лютого 2022 року.