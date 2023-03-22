Віра у перемогу та репарації від РФ: дані соцопитування про відновлення України (інфографіка)

Міжнародний республіканський інститут дізнався, що більшість українців підтримують вступ до НАТО, вірять у перемогу та очікують на репарацію від заарештованих активів РФ, але також частину витрат на відбудову чекають від центральної влади.

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За результатами опублікованого 22 березня 2023 року соцопитування, проведеного Центром аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту, понад 89% українців хоч фінансуватимуть відновлення зруйнованої інфраструктури країни за рахунок репарацій від РФ та за рахунок заарештованих російських активів.

Близько 24% жителів України розраховують на допомогу міжнародних організацій, ще частина чекає на підтримку від центральної влади та місцевого бізнесу.

Росія має виплатити репарації за руйнування Фото: Международный республиканский институт

Понад 54% опитаних українців вважають, що визначати пріоритетні напрямки реконструкції в населеному пункті або громаді зобов'язані громадяни, які там живуть, 37% вважають, що це питання варто направити для вирішення місцевій владі, 18% покладаються на допомогу міжнародних благодійних організацій, 15% перенесли б питання під відповідальність міжнародних експертів, яких призначила центральна влада. Також по 9% набрали варіанти вирішення проблеми від імені адміністрацій, призначених центральною владою та самої центральної влади.

Дані опитування Фото: Международный республиканский институт

Також 82% респондентів із оптимізмом вірять у перемогу України у війні з РФ і стільки ж учасників опитування підтримують вступ України до НАТО.

82% українців очікують на позитивний результат війни Фото: Международный республиканский институт

Українці готові вступити до НАТО

Міжнародний республіканський інститут проводив опитування по всій Україні (крім окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей) з 1 по 5 лютого 2023 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Було опитано n=2,000 українців віком 18 років та старше.

У березні Фокус писав про те, як змінилися уподобання українців у виборі улюблених свят. Більшість населення за даними опитування КМІС, опублікованого в березні, воліє святкувати традиційні церковні свята — Великдень та Різдво Христове.

Також, за даними лютневого опитування фахівців КМІС, 67% українців висловили думку, що Росія вичерпує свої воєнні ресурси та майбутня перемога України близька.