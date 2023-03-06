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Україна Російсько-українська війна

Війна з РФ змінила вибір улюблених свят українців, — соцопитування

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Фото: Соцсети | Улюбленим святом українців незмінно залишається Великдень

Після повномасштабної агресії з боку РФ українці стали більше святкувати День Незалежності й День захисників і захисниць України.

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Більшість населення України воліє святкувати традиційні церковні свята Великодня (близько 70%) і Різдво Христове (близько 69%). Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Наступними за популярністю серед українців є День Незалежності України (близько 63%) і День захисників і захисниць України (близько 54%). "Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі і який усі роки ділив перше місце з Різдвом Христовим і Великоднем, зараз утримує лише п'яте місце з результатом у 52%", — повідомляють у результатах дослідження.

Улюблені свята українців за даними за лютий 2023 року

  • Великдень — 70%;
  • Різдво Христове — 69%;
  • День Незалежності України — 63%;
  • День захисників і захисниць України — 54%;
  • Новий рік — 52%;
  • День Конституції України — 29%;
  • Міжнародний жіночий день — 25%;
  • Трійця — 22%;
  • День Перемоги — 13%;
  • День праці (1 травня) — 5%.

Що змінилося після початку повномасштабної війни?

Як відзначають соціологи КМІС, популярність головних релігійних свят (до моменту початку повномасштабної війни з Росією) суттєво не змінилася, Великдень і Різдво Христове продовжують займати перші місця. Найбільші зміни відбулися в українців зі ставленням до Дня Незалежності України та Дня захисників і захисниць України. День захисників і захисниць України у 2021 році був популярний лише серед 29%, а зараз серед 54%. День Незалежності України святкували лише 37% населення, а зараз 63%.

Ставлення до Нового року пройшло несуттєве зниження із 55% до 52%. Сприйняття свята "Міжнародний жіночий день" погіршилося, його популярність за останні два роки знизилася з 34 до 25%. Ще десять років тому у 2013 році це свято було одним із найулюбленіших, його відзначала як улюблене приблизно половина населення — 49%.

Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" проводив КМІС із 14 по 22 лютого 2023 року. У дослідженні взяли участь 2002 респонденти. Опитування проводили методом телефонних інтерв'ю з дорослими (віком 18 років і старшим) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року).

Нагадаємо, за результатами опитування від 6 березня, проведеного в додатку "Дія", в якому взяли участь 2,1 млн респондентів, за збереження державного вихідного 8 березня висловилися понад 1,3 млн українців.

Журналісти Фокусу підготували матеріал про історію та цікаві факти походження свята Міжнародний жіночий день.

1 березня Фокус публікував календар свят і державних вихідних на березень 2023 року.