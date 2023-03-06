Война с РФ изменила выбор любимых праздников украинцев, — соцопрос

После полномасштабной агрессии со стороны РФ украинцы стали больше праздновать День Независимости и День защитников и защитниц Украины.

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Большинство населения Украины предпочитает праздновать традиционные церковные праздники Пасха (около 70%) и Рождество Христово (около 69%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Следующими по популярности среди украинцев являются День Независимости Украины (около 63%) и День защитников и защитниц Украины (около 54%). "Новый год, который торжественно празднуют во всем мире и который все годы делил первое место с Рождеством Христовым и Пасхой, сейчас удерживает лишь пятое место с результатом в 52%", — сообщается в результатах исследования.

Любимые праздники украинцев по данным за февраль 2023

Пасха – 70%;

– 70%; Рождество Христово – 69%;

– 69%; День Независимости Украины – 63%;

– 63%; День защитников и защитниц Украины – 54%;

– 54%; Новый год – 52%;

– 52%; День Конституции Украины – 29%;

– 29%; Международный женский день – 25%;

– 25%; Троица – 22%;

– 22%; День Победы – 13%;

– 13%; День труда (1 мая) – 5%.

Что изменилось после начала полномасштабной войны?

Как отмечают социологи КМИС, популярность главных религиозных праздников (до момента начала полномасштабной войны с Россией) существенно не изменилась, Пасха и Рождество Христово продолжают занимать первые места. Самые большие изменения произошли у украинцев с отношением ко Дню Независимости Украины и Дню защитников и защитниц Украины. День защитников и защитниц Украины в 2021 году был популярен только среди 29%, а сейчас среди 54%. День Независимости Украины праздновали лишь 37% населения, а сейчас 63%.

Отношение к Новому году прошло несущественное снижение с 55% до 52%. Восприятие праздника "Международный женский день" ухудшилось, его популярность за последние два года снизилась с 34% до 25%. Еще десять лет назад в 2013 году этот праздник был одним из самых любимых, его отмечала как любимый примерно половина населения — 49%.

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" проводился КМИС с 14 по 22 февраля 2023. В исследовании приняли участие 2002 респондента. Опрос проводился методом телефонных интервью со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022).

Напомним, по результатам опроса от 6 марта, проведенном в приложении "Дія", в котором приняли участие 2,1 млн респондентов, за сохранение государственного выходного 8 марта высказались свыше 1,3 млн украинцев.

Журналисты Фокуса подготовили материал об истории и интересных фактах происхождения праздника Международный женский день.

1 марта Фокус публиковал календарь праздников и государственных выходных на март 2023.