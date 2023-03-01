Календарь на март 2023: праздники и выходные первого месяца весны

Международный женский день, который ранее ежегодно был праздничным днем, в текущем году не является государственным выходным.

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7 февраля 2023 года Верховная Рада Украины утвердила указы президента о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации. Особый правовой режим продлен с 19 февраля по 20 мая 2023 года. В связи с этим, согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", в марте 2023 года украинцев ожидает 23 рабочих дня и 8 официальных выходных. Фокус публикует календарь праздников на март 2023 года и рассказывает, сколько дней будут отдыхать украинцы.

Официальными выходными останутся суббота и воскресенье, которые выпадают на следующие числа: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 и 26 марта. Международный женский день, который ранее ежегодно был выходным днем, в текущем году не является государственным выходным.

Также, дополнительные выходные пока не предусмотрены, поскольку на время действия военного положения приостановлена норма Кодекса законов о труде, согласно которой в случае, когда официальный праздник выпадает на выходной день, его переносят на следующий будний.

Максимальная продолжительность рабочей недели на время войны увеличена и составляет не 40, а 60 часов (ч. 1 ст. 6 Закона № 2136), поэтому праздники могут войти в норму рабочего времени и оплачиваться в одинарном размере, если работодатель не решит, что такой день будет выходным и не оплачиваемым.

Календарь праздников на март 2023

1 марта – Всемирный день гражданской обороны, Всемирный день иммунитета.

2 марта — Чествование памяти преподобного Феодора Киево-Печерского.

3 марта – Всемирный день писателя, Всемирный день дикой природы.

5 марта — Всемирный день детского телевидения и радиовещания, первое воскресенье Великого поста, Торжество Православия, епископа Льва Катанского, преподобного Агафона.

6 марта – Всемирный день борьбы с глаукомой.

8 марта — Международный женский день.

9 марта — День рождения Тараса Шевченко, Международный день ди-джея.

11 марта — День землеустроителя Украины.

13 марта — Международный день планетариев.

14 марта — Международный день числа Пи, День украинского добровольца.

15 марта — Всемирный день защиты прав потребителей.

17 марта — День святого Патрика, День мобилизационного работника Украины, Всемирный день сна.

19 марта — День рождения Лины Костенко, Международный День клиента, День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения.

20 марта — Всемирный день Земли, Международный день Счастья, Всемирный день здоровья полости рта.

21 марта – Всемирный день поэзии, День весеннего равноденствия, Международный день кукол, Международный день человека с синдромом Дауна, Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, Международный день лесов.

22 марта — Всемирный день водных ресурсов, День таксиста.

23 марта — Всемирный день метеорологии.

24 марта — Всемирный и Всеукраинский день борьбы с туберкулезом, День фтизиатра.

25 марта — День Службы безопасности Украины, Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли, Час Земли, честь памяти преподобного Феофана, святого Григория Двоеслова, Благовещение Пресвятой Богородицы (по григорианскому календарю).

26 марта — День Национальной гвардии Украины.

27 марта — Международный день театра, День нефролога.

28 марта — Всемирный день историка.

29 марта — Международный день фортепиано

Напомним, что 1 марта православная церковь чтит память 12 мучеников Кесарийских.

Также Фокус публиковал гороскоп на 1 марта для всех знаков Зодиака и рассказывал, у кого будет насыщенный на эмоции день.