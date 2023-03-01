Календар на березень 2023: свята та вихідні першого місяця весни

Міжнародний жіночий день, який раніше щороку був святковим днем, цього року не є державним вихідним.

Related video

7 лютого 2023 року Верховна Рада України затвердила укази президента про продовження дії воєнного стану та загальну мобілізацію. Особливий правовий режим продовжено з 19 лютого до 20 травня 2023 року. У зв'язку з цим, згідно із законом "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану", у березні 2023 року на українців чекає 23 робочі дні та 8 офіційних вихідних. Фокус публікує календар свят на березень 2023 року та розповідає, скільки днів відпочиватимуть українці.

Офіційними вихідними залишаться субота та неділя, які випадають на такі числа: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 та 26 березня. Міжнародний жіночий день, який раніше щороку був вихідним днем, цього року не є державним вихідним.

Також, додаткових вихідних поки що не передбачено, оскільки на час дії воєнного стану призупинено норму Кодексу законів про працю, згідно з якою у разі, коли офіційне свято випадає на вихідний день, його переносять на наступні будні.

Максимальна тривалість робочого тижня на час війни збільшена і становить не 40, а 60 годин (ч. 1 ст. 6 Закону № 2136), тому свята можуть увійти до норми робочого часу та оплачуватись у одинарному розмірі, якщо роботодавець не вирішить, що такий день буде вихідним та не оплачуваним.

Календар свят на березень 2023

1 березня – Всесвітній день громадянської оборони, Всесвітній день імунітету.

2 березня — Вшанування пам'яті преподобного Феодора Києво-Печерського.

3 березня Всесвітній день письменника, Всесвітній день дикої природи.

5 березня — Всесвітній день дитячого телебачення та радіомовлення, перша неділя Великого посту, Урочистість Православ'я, єпископа Лева Катанського, преподобного Агафона.

6 березня – Всесвітній день боротьби із глаукомою.

8 березня — Міжнародний жіночий день.

9 березня – День народження Тараса Шевченка, Міжнародний день ді-джея.

11 березня — День геодезиста України.

13 березня — Міжнародний день планетаріїв.

14 березня – Міжнародний день числа Пі, День українського добровольця.

15 березня — Всесвітній день захисту прав споживачів.

17 березня – День святого Патрика, День мобілізаційного працівника України, Всесвітній день сну.

19 березня – День народження Ліни Костенко, Міжнародний День клієнта, День працівників ЖКГ та побутового обслуговування населення.

20 березня — Всесвітній день Землі, Міжнародний день Щастя, Всесвітній день здоров'я ротової порожнини.

21 березня – Всесвітній день поезії, День весняного рівнодення, Міжнародний день ляльок, Міжнародний день людини із синдромом Дауна, Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день лісів.

22 березня – Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста.

23 березня — Всесвітній день метеорології.

24 березня – Всесвітній та Всеукраїнський день боротьби з туберкульозом, День фтизіатра.

25 березня – День Служби безпеки України, Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, Година Землі, честь пам'яті преподобного Феофана, святого Григорія Двоєслова, Благовіщення Пресвятої Богородиці (за григоріанським календарем).

26 березня — День Національної гвардії України.

27 березня — Міжнародний день театру, День нефролога.

28 березня — Всесвітній день історика.

29 березня — Міжнародний день фортепіано

Нагадаємо, що 1 березня православна церква вшановує пам'ять 12 мучеників Кесарійських.

Також Фокус публікував гороскоп на 1 березня для всіх знаків Зодіаку та розповідав, у кого буде насичений на емоції день.