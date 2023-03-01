1 березня 2023 року: день пам'яті 12-ти мучеників Кесарійських — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна просити прощення не від щирого серця — можна накликати на себе лихо.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять 12 мучеників Кесарійських — Памфіла пресвітера, Валента диякона, Павла, Порфирія, Селевка, Федула, Юліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремія, Ісая. Усі вони померли у муках за віру в Христа.
1 березня відзначають Всесвітній день імунітету.
Чого не можна робити 1 березня:
- займатися фізичною працею
- ображати інших та бажати їм зла
- лукавити, хитрувати
- вибачатися не від щирого серця
- прибирати в будинку
Народні прикмети та повір'я:
- поривчастий вітер — до різкого похолодання
- снігопад — до затяжної весни
- тане лід на озерах — до ранньої весни
- голосно кричать птахи — до морозів
День ангела святкують:
Валент, Даниїл, Єремія, Ілля, Ісая, Макарій, Маруф, Никон, Павло, Памфіл, Порфирій, Самуїл, Селевський, Феодул, Флавіан, Юліан
А також у цей день:
1555 — Нострадамус опублікував свою книгу передбачень
1565 — у Бразилії заснована португальська колонія Ріо-де-Жанейро. Через 20 років у місті було 4 000 мешканців
1753 — у Швеції прийнято григоріанський календар
1780 — Пенсільванія стала першим штатом, який заборонив рабство
1781 — набули чинності Статті Конфедерації — перший конституційний документ США
1790 — перший перепис населення США
1976 — парламент Великої Британії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання ременів безпеки ставало обов'язковим.
1977 — у Києві відкрито пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді
1978 — останки Чарлі Чапліна були викрадені з його могили у Швейцарії