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1 березня 2023 року: день пам'яті 12-ти мучеників Кесарійських — чого сьогодні не можна робити

Зображення 12-ти мучеників Кесарійських
Зображення 12-ти мучеників Кесарійських

Сьогодні не можна просити прощення не від щирого серця — можна накликати на себе лихо.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять 12 мучеників Кесарійських — Памфіла пресвітера, Валента диякона, Павла, Порфирія, Селевка, Федула, Юліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремія, Ісая. Усі вони померли у муках за віру в Христа.

1 березня відзначають Всесвітній день імунітету.

Чого не можна робити 1 березня:

  • займатися фізичною працею
  • ображати інших та бажати їм зла
  • лукавити, хитрувати
  • вибачатися не від щирого серця
  • прибирати в будинку

Народні прикмети та повір'я:

  • поривчастий вітер — до різкого похолодання
  • снігопад — до затяжної весни
  • тане лід на озерах — до ранньої весни
  • голосно кричать птахи — до морозів

День ангела святкують:

Валент, Даниїл, Єремія, Ілля, Ісая, Макарій, Маруф, Никон, Павло, Памфіл, Порфирій, Самуїл, Селевський, Феодул, Флавіан, Юліан

А також у цей день:

1555 — Нострадамус опублікував свою книгу передбачень

1565 — у Бразилії заснована португальська колонія Ріо-де-Жанейро. Через 20 років у місті було 4 000 мешканців

1753 — у Швеції прийнято григоріанський календар

1780 — Пенсільванія стала першим штатом, який заборонив рабство

1781 — набули чинності Статті Конфедерації — перший конституційний документ США

1790 — перший перепис населення США

1976 — парламент Великої Британії схвалив нові правила дорожнього руху, згідно з якими використання ременів безпеки ставало обов'язковим.

1977 — у Києві відкрито пам'ятник українському філософу Григорію Сковороді

1978 — останки Чарлі Чапліна були викрадені з його могили у Швейцарії