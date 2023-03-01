1 марта 2023 года: день памяти 12-ти мучеников Кесарийских- что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя просить прощение не от чистого сердца — можно накликать на себя беду.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память 12 мучеников Кесарийских — Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевка, Федула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремия, Исайя. Все они умерли в мучениях за веру во Христа.
В мире 1 марта отмечают Всемирный день иммунитета.
Что нельзя делать 1 марта:
- заниматься физическим трудом
- оскорблять других и желать им зла
- лукавить, хитрить
- извиняться не от чистого сердца
- убирать в доме
Народные приметы и поверья:
- порывистый ветер — к резкому похолоданию
- снегопад — к затяжной весне
- тает лед на озерах — к ранней весне
- громко кричат птицы — к морозам
День ангела празднуют:
Валент, Даниил, Иеремия, Илья, Исаия, Макарий, Маруф, Никон, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Селевкий, Феодул, Флавиан, Юлиан
А также в этот день:
1555 — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний
1565 — в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4000 жителей
1565 — в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4000 жителей
1753 — в Швеции принят григорианский календарь
1780 — Пенсильвания стала первым штатом, запретившим рабство
1781 — вступили в силу Статьи Конфедерации — первый конституционный документ США
1790 — первая перепись населения США
1976 — парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности становилось обязательным
1977 — в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде
1978 — останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии