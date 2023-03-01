1 марта 2023 года: день памяти 12-ти мучеников Кесарийских- что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя просить прощение не от чистого сердца — можно накликать на себя беду.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память 12 мучеников Кесарийских — Памфила пресвитера, Валента диакона, Павла, Порфирия, Селевка, Федула, Юлиана, Самуила, Ильи, Даниила, Иеремия, Исайя. Все они умерли в мучениях за веру во Христа.

В мире 1 марта отмечают Всемирный день иммунитета.

Что нельзя делать 1 марта:

заниматься физическим трудом

оскорблять других и желать им зла

лукавить, хитрить

извиняться не от чистого сердца

убирать в доме

Народные приметы и поверья:

порывистый ветер — к резкому похолоданию

снегопад — к затяжной весне

тает лед на озерах — к ранней весне

громко кричат птицы — к морозам

День ангела празднуют:

Валент, Даниил, Иеремия, Илья, Исаия, Макарий, Маруф, Никон, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Селевкий, Феодул, Флавиан, Юлиан

А также в этот день:

1555 — Нострадамус опубликовал свою книгу предсказаний

1565 — в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4000 жителей

1565 — в Бразилии основана португальская колония Рио-де-Жанейро. Через 20 лет в городе было 4000 жителей

1753 — в Швеции принят григорианский календарь

1780 — Пенсильвания стала первым штатом, запретившим рабство

1781 — вступили в силу Статьи Конфедерации — первый конституционный документ США

1790 — первая перепись населения США

1976 — парламент Великобритании одобрил новые правила дорожного движения, согласно которым использование ремней безопасности становилось обязательным

1977 — в Киеве открыт памятник украинскому философу Григорию Сковороде

1978 — останки Чарли Чаплина были похищены из его могилы в Швейцарии