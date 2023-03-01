Насичений початок весни. Гороскоп на 1 березня 2023 року для всіх знаків Зодіаку

Перший день весни для багатьох знаків виявиться дуже насиченим на події, а для когось і дуже романтичним.

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Овен

Сьогодні зірки рекомендують вам наважитися зробити те, що ви давно хотіли, але відкладали через страх невдачі. У вас вдасться все реалізувати та ще й задоволення отримати від процесу.

Телець

Зірки обіцяють досить успішний робочий день — сьогодні ви блищатимете, дивуючи своє начальство.

Близнюки

Перший день весни для вас виявиться дуже насиченим на події, зустрічі та новини. Але ввечері постарайтеся знайти час на відпочинок, тишу та, можливо, навіть медитацію.

Рак

Сьогодні зірки не радять вам починати щось глобальне. Краще закрийте всі старі завдання та візьміть паузу, відпочиньте та зарядіться силами.

Лев

Весна почнеться вам дуже романтично. Можлива особлива вечеря з вашим партнером чи сюрприз від нього. Самотні Леви можуть знайти несподіване знайомство.

Діва

Почніть цю весну з планування найближчого майбутнього. Сьогодні дуже сприятливий день для складання чіткого плану дій – ви сплануєте все вдало, і це допоможе налагодити багато процесів у житті.

Терези

Вас сьогодні можуть відвідати тривожні думки про минуле. Не піддавайтеся цим ностальгічним спогадам. Відкрийте себе новому, важливо зустріти весну у гарному настрої.

Скорпіон

Сьогодні необхідно приділити час і увагу тим, хто сумує за вами і до кого ви рідко дзвоните або заходите.

Стрілець

Постарайтеся сьогодні відмовитися від будь-яких спорів, дискусій і тим паче сварок. Проявіть мудрість та спокій, навіть якщо вас провокуватимуть на конфлікт.

Козеріг

Сприятливий день, щоб зайнятися прибиранням свого простору як вдома, так і на робочому місці. Також можна почистити від зайвих файлів гаджети та навести лад у документах.

Водолій

Вам потрібен відпочинок і перезарядка, незважаючи на робочий день. Відкладіть термінові справи або хоча б надвечір влаштуйте собі релакс. Це стосується як фізичного відпочинку, так і морального.

Риби

Якщо ви сьогодні візьметеся за кілька справ відразу, то ризикуєте провалити їх усі. Візьміть спокійний темп цього дня, і все вийде.

Джерело: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ