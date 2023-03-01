Насыщенное начало весны. Гороскоп на 1 марта 2023 года для всех знаков Зодиака

Первый день весны для многих знаков окажется очень насыщенным на события, а для кого-то — и очень романтическим.

Related video

Овен

Сегодня звезды рекомендуют вам осмелится совершить то, что вы давно хотели, но откладывали из-за страха неудачи. У вас получится все реализовать и еще и удовольствие получить от процесса.

Телец

Звезды сулят довольно успешный рабочий день — сегодня вы будете блистать, удивляя свое начальство.

Близнецы

Первый день весны для вас окажется очень насыщенным на события, встречи и новости. Но вечером постарайтесь найти время на отдых, тишину и, возможно, даже медитацию.

Рак

Сегодня звезды не советуют вам начинать что-то глобальное. Лучше закройте все старые задачи и возьмите паузу, отдохните и зарядитесь силами.

Лев

Весна начнется для вас очень романтично. Возможен особенный ужин с вашим партнером или сюрприз от него. Одинокие Львы могут обрести неожиданное знакомство.

Дева

Начните эту весну с планирования ближайшего будущего. Сегодня очень благоприятный день для составления четкого плана действий — вы спланируете все удачно и это поможет наладить многие процессы в жизни.

Весы

Вас сегодня могут посетить нагнетающие мысли о прошлом. Не поддавайтесь этим ностальгическим воспоминаниям. Откройте себя новому, важно встретить весну в хорошем настроении.

Скорпион

Сегодня необходимо уделить время и внимание тем, кто скучает по вам и к кому вы редко звоните или заходите.

Стрелец

Постарайтесь сегодня отказаться от любого рода споров, дискуссий и тем более ссор. Проявите мудрость и спокойствие, даже если вас будут провоцировать на конфликт.

Козерог

Благоприятный день, чтобы заняться уборкой своего пространства — как дома, так и на рабочем месте. Также можно почистить от лишних файлов гаджеты и навести порядок в документах.

Водолей

Вам нужен отдых и перезарядка, несмотря на рабочий день. Отложите срочные дела или хотя бы к вечеру устройте себе релакс. Это касается как физического отдыха, так и морального.

Рыбы

Если вы сегодня возьметесь за несколько дел сразу, то рискуете провалить их все. Возьмите размеренный темп этого дня, и все получится.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ