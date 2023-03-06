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Стиль жизни

Откуда вообще взялся праздник 8 Марта. История и легенды, о которых вы не знали

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Фото: Getty Images | 8 марта в Берлине, на одной из исторических родин Международного женского дня

Сейчас решается, будет ли этот день оставаться в Украине выходным днем, и самое время узнать, почему этот праздник появился, и какое отношение к нему имеет Клара Цеткин.

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Со времен СССР Международный женский день, отмечаемый 8 марта, был выходным днем и не имел под собой никакой исторической подоплеки. В этот день принято одаривать женщин и девочек подарками и букетами, а в магазинах и развлекательных учреждениях проводятся тематические вечеринки и акции. Словом, 8 марта превратился в еще один праздник, полностью утративший свое значение.

Впрочем, для советской женщины внеочередной выходной день был приятным бонусом, который можно было потратить на себя. А также он был этакой "ответкой" на советский праздник 23 февраля, который из Дня защитника Отечества превратился в негласный мужской день, когда подарки получали даже те, кто в армии не служил, но при этом забывали про женщин, которые тоже бывают защитницами Отечества. К слову, 23 февраля выходным днем не был.

Но корни праздника 8 марта уходят намного глубже, нежели в Советский Союз, и задействовано в его зарождении было намного больше людей, чем революционерка Клара Цеткин, которую считают основательницей Международного женского дня. Также у него есть множество символов, про которые в СССР и не слыхивали.

Фокус постарался выяснить все, что известно о Международном женском дне.

История создания

Надо отметить, что появлению Международного женского дня способствовали многочисленные протесты женщин работниц. В начале ХХ века жизнь работающих женщин была ужасна и невыносимо тяжела. Они трудились на фабриках, часто на очень вредных производствах, получали куда меньше мужчин, при этом терпели унизительные домогательства и после изнуряющей рабочей смены должны были еще и заниматься семьей и детьми. Никаких отпусков после рождения ребенка не существовало, их права никак не защищались и более того, они даже не имели права голосовать. Логично, что стали возникать многочисленные протестные движения.

Для примера, во время пожара 1911 года на нью-йоркской швейной фабрике Triangle Shirtwaist, погибло 123 женщины и 23 мужчин. Они просто не могли выбраться из охваченного огнем здания, потому что двери во время рабочей смены запирались. И это был только один из подобных случаев.

Пожар на фабрике Triangle Shirtwaist

По распространенной версии, праздник был учрежден в 1907 году в ознаменование 50-летия жестоко подавленного протеста работниц швейной и текстильной промышленности Нью-Йорка, который в мировой истории прозвали "маршем кастрюль", потому что протестующие молотили по кастрюлям поварешками, привлекая внимание. Но в этой истории есть проблема: ни акции протеста 1857 года, ни празднования 50-летия, возможно, на самом деле не было. Фактически, исследование, проведенное в 1980-х годах, показало, что миф о происхождении был изобретен в 1950-х годах в рамках усилий эпохи холодной войны по отделению Международного женского дня от его социалистических корней.

Но протесты были. Так, в 1908 году по улицам Нью-Йорка прошли маршем женщины, выступающих за равные с мужчинами права и против невыносимых условий труда. Они требовали сокращения рабочего дня, повышения заработной платы, запрета детского труда и предоставления права голоса.

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Марш суфражисток на Бродвее в 1908 году
Фото: Getty Images

Организатором марша была Мод Мэлоун — радикальная суфражистка, президент Гарлемской лиги равноправия и основательница Союза прогрессивных женщин. Марш прошел 16 февраля, потому что это было воскресение – единственный выходной в неделю, когда работающие женщины могли выйти на протест. Он прошел мирно, никого даже не арестовали, хоть и грозились.

Спустя год, в годовщину марша на Бродвее Социалистическая партия Америки провозгласила Национальным женским днем последнее воскресенье февраля.

А суфражистка Роза Шнейдерман стала автором одного из лозунгов протестного движения, который звучал, как "хлеба и роз". Имея в виду, что женщины имеют право не только на кусок хлеба, но и достойный уровень жизни.

"У работницы должен быть хлеб, но у нее должны быть и розы. Помогите, вы, привилегированные женщины, дайте ей право голоса для борьбы!", — говорила Роза.

Причем тут Клара Цеткин

Протестные движения проходили по всему миру и Клара Жозефина Эйснер была одним из идеологов. Клара была дочкой немецкого органиста и француженки, старшей из трех детей. Она выросла в Лейпциге и еще во время учебы в педагогическом колледже заинтересовалась социал-демократическим движением. Однако из-за запрета, наложенного Бисмарком на социалистическую деятельность в Германии в 1878 году, Цеткин уехала в Париж, где и познакомилась с марксистом Осипом Цеткиным, уехавшим из России. Она родила от него двоих сыновей: Максима и Костю, а когда Осип вскоре скончался от туберкулеза, так и не сменила фамилию, даже выйдя замуж во второй раз за художника Георга Фридриха Цунделя, который был на восемнадцать лет моложе ее.

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Клара Цеткин с сыновьями
Фото: ТАСС

Интересно, но Роза Люксембург, с которой Клара дружила 20 лет, и которая стала ее соратницей, сначала была безразлична к женскому движению. И они обе недолюбливали суфражисток, считая их движение "буржуазным".

Свой вклад в Международный женский день (IWD) Клара Цеткин внесла августе 1910 года на Международной женской конференции. Она и прочие участницы предложили ежегодно организовывать "особый женский день", но не указали дату. Цель была благой: таким образом делегатки хотели продолжать продвигать идею равноправия. Международный женский день в его современном понимании впервые отметили уже в следующем году, 19 марта 1911 года в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии.

Позже Цеткин выступала против Первой мировой войны, за что была арестована, но отпущена, уехала в Москву, где в июне 1921 года состоялась Вторая Международная конференция женщин-коммунисток. Тогда и определились с датой – празднования 8 марта. Цеткин противостояла Сталину, выступала против фашизма и Адольфа Гитлера, но после того, как он и его нацистская партия пришли к власти в 1933 году, Цеткин уехала в СССР, где умерла в Архангельске. Ее прах был похоронен в Некрополе у Кремлевской стены. К слову, ее сыновья также были вынуждены уехать из СССР, Костя — после того, как у него возникли проблемы с наследством. Он умер в Канаде, а его брат в Берлине, где работал врачом.

След Российской империи

Так как в начале ХХ века женские протестные движения проходили по всему миру, а особенно в странах, где стремительно развилась индустрия, и ломались вековые традиции, то и Российская империя не стала исключением. Женщина больше не была "хранительницей очага", ей приходилось совмещать материнство и женские обязанности, от которых ее никто не избавлял с 16-ти часовыми сменами на фабриках. В 1913 году протестовали работницы текстильных фабрик, требуя "хлеба и мира" — прекращения Первой мировой войны и поставок продовольствия. А массовая забастовка 23 февраля 1917 года — или 8 марта по Григорианскому календарю (по "новому стилю") в итоге послужила началом революции и способствовала падению монархии.

В итоге в Российской уже не империи женщины получили избирательное право на год раньше чем в Великобритании, и на три года раньше, чем в Соединенных Штатах. Но общемирового женского движения не получилось. Деятельность советских женщин регулировала партия и государство, а не они сами. В итоге равноправие вышло боком: получив права, советские женщины не избавились и от обязанностей с тем отличием, что протестовать в СССР и бороться за свои права было уже нельзя.

8 марта в СССР

В итоге праздник 8 марта стал частью советской политики. А выходным этот день стал только в 1965 году. Советская идеология создавала образ женщины "труженицы, матери и коммунистки", независимого движения не существовало, а женщин призывали ударно трудиться. Даже после родов, вплоть до 1956 года женщинам позволялось не работать 8 недель до родов и 8 недель после. Зато после возвращения к станку им можно было отлучаться в ясли, чтобы покормить младенца. На это отводилось не более 30 минут каждые три часа. При этом у женщин-колхозниц декретный отпуск был и того меньше: 30 дней до родов и 30 после.

А полученное избирательное право в СССР не имело никакого значения, так как понятия демократических выборов не существовало, а протесты жестко подавлялись.

Со временем день 8 марта превратился в день солидарности всех женщин официально, а неофициально просто стал женским днем. Женщины с советских открыток призывали к миру во всем мире, говорили о солидарности, но, судя по картинкам, только с идеологически близкими женщинами из дружественных стран, их поздравляли дети, а мужчин иронично просили освободить своих дам в этот день от их обязанностей вроде уборки и готовки.

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Фото: Соцсети
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Фото: Соцсети
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Фото: Соцсети
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Фото: Соцсети
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Фото: Соцсети
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Фото: Соцсети
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Немудрено, что официальное учреждение праздника 8 марта ООН в качестве Международного женского дня в 1975 году прошло незамеченным. Так как ни о какой ликвидации всех форм дискриминации в СССР речь не шла.

8 марта – современность

Сейчас в постсоветских странах 8 марта превратилось в просто "Женский день", аналог Дня святого Валентина, или Дня матери, когда женщинам дарят цветы и милые подарки. О том, что история праздника включает в себя еще и борьбу за равноправие – мало кто вспоминает.

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На 8 марта принято делать подарки женщинам
Фото: Getty Images

Выходным этот день остается в большинстве стран бывшего СССР, кроме Латвии, Литвы и Эстонии. Сейчас быть ли ему выходным, решается и в Украине путем голосования через "Дію". В Китае этот день рабочий, но сокращенный для женщин и то не везде. Также этот день нерабочий, или сокращенный в Берлине, как на Родине праздника.

Символы 8 марта

Мимоза, которая так часто появляется на открытках и которую дарят в букетах, впервые стала символом 8 марта в Италии еще в 1946 году, благодаря коммунистке Терезе Маттеи. Популярные в то время фиалки и ландыши поставлялись из Франции и многие просто не могли их себе позволить. Поэтому Тереза предложила дарить женщинам более доступную и дешевую мимозу.

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Желтые мимозы начали дарить в Италии
Фото: Соцсети

У 8 марта есть официальные цвета: фиолетовый, белый и зеленый. Фиолетовый означает справедливость и достоинство. Зеленый символизирует надежду. Белый олицетворяет чистоту. Цветы были выбраны Женским общественно-политическим союзом (WSPU) в Великобритании в 1908 году. Но белый цвет в последнее время потерял актуальность. Зато стало ясно, почему Камала Харрис, 49-й вице-президент США пришла на ианугурацию Джо Байдена в фиолетовом ансамбле.

Фиолетовый наряд Камалы Харрис

В мире отмечается и Международный мужской день — 19 ноября. Он не признан ООН, не является выходным днем, но весьма популярен, например в Великобритании. Этот день посвящен "положительной ценности, которую мужчины приносят миру, своим семьям и сообществам" и направлен на то, чтобы выделить положительные образцы для подражания.

Напомним, до 6 марта в приложении "Дія" продолжается голосование. Украинцам предлагают сообща решить, оставлять ли праздник 8 марта выходным днем.