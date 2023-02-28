Выходной или рабочий: украинцам предлагают решить судьбу праздника "8 марта"

В "Действии" уверяют, что власть прислушивается к мнению большинства опрошенных украинцев и оставит или отменит выходной в этот день.

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В приложении "Дія" появился новый опрос. Украинцам предлагают вместе решить судьбу праздника "8 марта". Для этого они должны участвовать в опросе. Об этом сообщают в телеграм-канале "Дія".

"8 марта — выходной или рабочий? Знаем, что вы любите опрос о праздниках. Приглашаем в Дію проголосовать, или оставлять 8 марта выходным. Так власть вас услышит и будет принимать решение, учитывая мнение украинцев. Электронная демократия в действии", — говорится в сообщении.

Организаторы опроса отмечают, что в большинстве стран мира 8 марта – обычный рабочий день, а в постсоветских – официальный выходной.

"Пора решить судьбу праздника. Для этого зайдите в Действие, нажмите "Услуги", выберите "Опрос", проголосуйте", — обратились к украинцам разработчики.

Отмечается, что опрос будет проходить с 28 февраля по 6 марта.

Мнения украинцев под корреспонденцией в телеграм-канале разделились. Одни хотят иметь в этот день выходной, другие предлагают избавляться от советщины и праздновать этот день 25 февраля в День украинской женщины.

Бесспорно рабочий! Надо наконец заканчивать с этой всей советщиной на территории нашей Украины.

Ну у нас уже так принято, что есть день мальчиков и день девочек.

Какой выходной во время военного положения?

По-моему, то 8 марта к россиянам не относится. Это – Международный женский день. К чему эти изменения? Нет ли более важных вопросов, кроме как менять то Рождество, то 8 марта?

Неправильно заданный вопрос. Нужно предлагать другие даты, то есть "8 марта рабочий, 9 марта — выходной". Так больше людей проголосовало бы за отказ от 8 марта.

На портале "Действие" от 27 февраля можно подать заявление о браке, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Не выходя из дома, можно выбрать место, время, формат и оплатить услугу.

В приложении и на портале "Действие" в скором времени появятся новые сервисы, сообщили в Министерстве цифровой трансформации. На портале можно восстановить утраченное водительское удостоверение, взять выдержку о несудимости, растаможить авто.