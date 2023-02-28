Вихідний чи робочий: українцям пропонують вирішити долю свята "8 березня"

У "Дії" запевняють, що влада дослухається до думки більшості опитаних українців і залишить або скасує вихідний у цей день.

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У застосунку "Дія" з'явилося нове опитування. Українцям пропонують гуртом вирішити долю свята "8 березня". Для цього вони мають взяти участь в опитуванні. Про це повідомляють у телеграм-каналі "Дія".

"8 березня — вихідний чи робочий? Знаємо, що ви любите опитування про свята. Запрошуємо в Дію проголосувати, чи залишати 8 березня вихідним. Так влада вас почує та ухвалюватиме рішення, враховуючи думку українців. Електронна демократія в дії", — йдеться в повідомленні.

Організатори опитування зазначають, що у більшості країн світу 8 березня — звичайний робочий день, а у пострадянських — офіційний вихідний.

"Настав час вирішити долю свята. Для цього зайдіть у Дію, натисніть "Послуги", оберіть "Опитування", проголосуйте", — звернулися до українців розробники.

Зазначається, що опитування проходитиме від 28 лютого до 6 березня.

Думки українців під дописом у телеграм-каналі розділилися. Одні хочуть мати в цей день вихідний, інші — пропонують позбуватися радянщини й святкувати цей день 25 лютого у День української жінки.

Беззаперечно робочий! Треба нарешті закінчувати з цією всією радянщиною на теренах нашої України.

Ну у нас вже так заведено, що є день хлопчиків і день дівчаток.

Який вихідний під час воєнного стану?

Як на мене, то 8 березня до росіян не відноситься. Це — Міжнародний жіночий день. До чого ці зміни? Чи немає важливіших питань, крім як міняти то Різдво то 8 березня?

Неправильно поставлене питання. Потрібно пропонувати інші дати, тобто "8 березня робочий, 9 березня — вихідний". Так би більше людей проголосувало за відмову від 8 березня.

На порталі "Дія" від 27 лютого можна подати заяву про шлюб, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Не виходячи з дому можна обрати місце, час, формат та оплатити послугу.

В застосунку та на порталі "Дія" незабаром з’являться нові сервіси, повідомили в Міністерстві цифрової трансформації. На порталі можна відновити втрачене водійське посвідчення, взяти витяг про несудимість, розмитнити авто.