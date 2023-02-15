Застосунок "Дія" запропонує 6 нових послуг: чого слід очікувати користувачам

Одружитися, отримати нове водійське посвідчення та розмитнити машину тепер українці зможуть за кілька хвилин онлайн.

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В застосунку та на порталі "Дія" незабаром з’являться нові сервіси. Про 6 послуг, що стануть доступнішими для громадян України, розповіли в Міністерстві цифрової трансформації.

Запис на весільну церемонію

Ця послуга вже реалізована на порталі, однак її немає в застосунку. Нині подання заяви може відняти у вас близько 10 хвилин, а відповідь на запит ви отримаєте впродовж робочого дня. Вартість послуги залежить від обраних послуг та дня реєстрації шлюбу, становить вона від 0,85 грн до 1649 грн.

Один з партнерів може заповнити заявку на шлюб, а іншому необхідно тільки поставити електронний підпис. Час та місце реєстрації, тип церемонії, весільні обряди, тощо молодята обирають онлайн — під час заповнення заявки.

Розписатись в телефоні не вийде, тож в обраний час треба фізично прийти вдвох у ДРАЦС. Зареєструвати шлюб без особистої присутності наречених наразі неможливо.

Та у Мінцифри обіцяють, що незабаром заяву на шлюб можна буде подати ще швидше. Отримання послуги займатиме всього 15 хвилин.

Заміна водійського посвідчення

На порталі можна відновити посвідчення, якщо документ викрадений, втрачений чи пошкоджений. Можна за 10 хвилин подати заявку, сплатити трохи більш як 200 грн, почекати 5 робочих днів та отримати нове посвідчення в МВС. Та завдяки новій послузі їхати за документом необов’язково.

Замінити водійське посвідчення можна буде не тільки з ID-карткою, а й маючи закордонний паспорт чи посвідку на постійне/тимчасове проживання. За новими правами їхати в МВС не потрібно, адже їх можна буде отримати в форматі digital first. Тобто за бажанням можна буде користуватись тільки цифровим аналогом посвідчення, а про пластикове забути.

Скасування статусу "належний користувач автомобіля"

Власник транспортного засобу може призначити онлайн належного користувача. Ця людина зможе їздити на, наприклад, автівці, якою не володіє. І все це можна зробити онлайн за кілька хвилин, маючи смартфони та трохи вільного часу. Однак скасувати цього користувача вже складніше: власнику треба йти до територіального сервісного центру МВС та подавати заяву. Інший варіант — чекати, адже термін призначення належного користувача колись закінчиться. Час очікування тоді залежатиме від того, який термін поставив власник при призначенні: це може бути місяць, а може й рік.

Та скоро йти в сервісний центр або чекати буде необов’язково, адже скасувати належного користувача можна буде онлайн.

Електронний витяг про несудимість

Ця послуга також вже реалізована на порталі, однак незабаром витяги підтягуватимуться автоматично у застосунку "Дія". Зараз для отримання цього витягу треба подати заявку та витратити до 10 хвилин. Та цю послугу теж вирішили пришвидшити — до кількох хвилин. Якщо дані є в реєстрах, нічого вводити в ручну не треба буде: інформація з’явиться автоматично.

Рішення судових справ

Судові рішення будуть підписані електронним підписом судді й матимуть однакову юридичну силу з паперовими документами. Наразі можна отримати копію судового рішення через послугу "Електронний суд" або з чергами фізично.

Розмитнення автівки

Розмитнити машину можна буде в кілька кліків, обіцяють в Мінцифри. Ця послуга стане однією з перших цифрових в митній сфері. Окрім того, розрахунок митного збору відбуватиметься за новою системою, щоб людський фактор повністю виключити. На суму платежів будуть впливати рік випуску та ексклюзивність авто, тип палива та об’єм двигуна. Розмитнення електрокарів буде безоплатним.

Розмитнення автівки відбуватиметься у три етапи: спочатку власнику треба буде заповнити декларацію в "Дії", потім сплатити митні платежі та пройти контроль. Та на митному контролі власнику машини присутнім бути необов’язково, адже він зможе ще на етапі заповнення декларації вказати перевізником іншу особу.

Нагадаємо, 13 лютого в "Дії" проходило голосування за найкращу марку 2022 року. На вибір користувачам застосунку запропонували 10 варіантів марок, випущених Укрпоштою в різний час. Наприклад, в змаганні взяли участь марка, присвячена звільненню Херсона, та марка з відомим гаслом про російський корабель.

Також нещодавно фахівець із кібербезпеки Костянтин Корсун дав коментар Фокусу щодо користі від сервісу "ЄВорог". Цей чат-бот дозволяє українцям через "Дію" повідомляти про розташування російських військ та їхнє переміщення. Авторизований користувач може надіслати владі фото, опис та геолокацію через смартфон. Проте на думку фахівця, система недовершена, адже публічність допомоги шкодить її ефективності. Кількість неправдивих заявок дуже велика, тому, на думку Корсуна, дзвінки напряму в СБУ в разі потреби скоріше б приносили результат.