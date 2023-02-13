Послати "російський військовий корабель" на біс: вибираємо найкращу марку 2022 через "Дія"

Голосувати за улюблену тематичну марку можна через програму чи соцмережі.

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Єдиний портал державних послуг "Дія" оголосив про всеукраїнське голосування за найкращу тематичну поштову марку 2022 року, повідомляє телеграм-канал Мінцифри. Зробити це можна прямо з мобільного додатку.

Для цього необхідно зайти в програму на своєму смартфоні, перейти до пункту "Послуги", вибрати "Опитування" та переглянути варіанти запропонованих марок, а потім вибрати, яка з них вам більше сподобалася.

[ + – ] Варіанти марок, за які можна проголосувати Фото: Скриншот

На вибір запропоновано 10 варіантів марок, випущених у різний час Укрпоштою:

Вільні, Незламні, Непереможні

Доброго вечора, ми з України!

Зброя Перемоги

Кримський міст на біс!

Переможного Нового року!

Пес Патрон

Російський військовий корабель, йди…!

Слава Збройним Силам України!

Українська Мрія

Херсон — це Україна!

Приєднатися до опитування можна до 20 лютого, тому слід поквапитися. Голосування відбувається не лише через "Дію", а й через сторінку Facebook Укрпошти, зокрема на сторінці її директора Ігоря Смілянського.

[ + – ] Представлені всі популярні марки, випущені 2022 року "Укрпоштою" Фото: Скриншот

На момент публікації новини за ту чи іншу марку проголосувало понад 40 тисяч українців. Художника, який намалював "найкращу марку 2022", чекає нагорода, обіцяє Мінцифри.

Раніше Фокус повідомляв, що через "Дію" розмір митних платежів для авто розраховуватиметься за новою методикою. Розмитнення вживаних авто віком 10 років і більше стане значно дешевшим.

Також ми писали, що Укрпошта запровадила 75% знижки на посилки з Польщі: як скористатися послугою.