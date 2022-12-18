Укрпошта запровадила 75% знижки на посилки з Польщі: як скористатися послугою

Відправити посилку з Польщі можна з відділення Poczta Polska. Вартість послуги залежатиме від ваги посилки, а час доставки становитиме від 7 до 14 днів.

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Національний поштовий оператор "Укрпошта" напередодні Нового року ввів 75% знижки на доставку посилок із Польщі до України. Йдеться про прискорену міжнародну доставку EMS, йдеться у публікації на сайті оператора.

Повідомляється, що вартість відправлення залежатиме від ваги:

до 1 кг — 317 грн.;

1-5 кг — 393 грн.;

5-10 кг — 468 грн.;

0-20 кг — близько 619 грн.

Відправити посилку з Польщі можна з відділення державного оператора поштового зв'язку Poczta Polska. Усього їх у країні налічується понад 6 тисяч пунктів.

Термін доставки посилок в Україну складає від 7 до 14 днів.

"В обласних центрах доставку посилок здійснюють на адреси відправників додому, в інших населених пунктах до найближчого відділення Укрпошти, що розташовані по всій території країни", — уточнили в Укрпошті.

Також повідомляється, що всі посилки проходять спрощене митне оформлення згідно з поштовим законодавством. У цьому випадку митні платежі оплачує одержувач.

Зазначається, що перегляд тарифів відбувся у межах поглиблення співробітництва, закріпленого у меморандумі про партнерство між Поштою Польщі та Укрпоштою. Наступним кроком стане зниження тарифів на відправлення з України до Польщі. Оновлені тарифи на експорт запрацюють із січня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що бізнес-клієнти "Укрпошти" матимуть можливість в онлайн режимі подавати заяву на приєднання до договору оферти. Також оператор допоможе підприємцям масштабувати свій бізнес через понад 180 країн.

В "Укрпошті" розповіли, які послуги оператор надаватиме у разі блекауту. Насамперед, компанія здійснюватиме виплату пенсій та забезпечення побутовими товарами.