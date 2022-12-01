Посилки, пенсії та платежі: як працюватиме "Укрпошта" при блекауті

За словами Ігоря Смілянського, компанія створює програму стійкості, яка має спрацювати за будь-яких обставин.

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Понад 3 тис. відділень "Укрпошти" продовжать роботу, якщо в Україні відбудеться новий блекаут через російські ракетні удари по енергетиці. Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає "Інтерфакс-Україна".

Також, за його словами, на "Укрпошті" триває підготовка до можливого масового відключення світла і поштовий оператор вже прорахував критичну кількість працівників, які мають бути на роботі та забезпечити виплату пенсій, прийняття платежів, доставлення посилок.

Якщо блекаут таки буде, у компанії насамперед виплачуватимуть соціальну допомогу. Також намагатимуться зберегти ще низку операцій:

виплату пенсій;

забезпечення побутових товарів, "які люди базово можуть купити".

Ще компанія закуповує ліжка, печі-булер'яни та створює запаси їжі — якщо у співробітників не буде можливості виїхати додому, вони зможуть відпочити на робочому місці та продовжити роботу, коли система відновиться. Крім того, якщо у великих містах зупиниться робота базового відділення "Укрпошти", для українців буде організовано роботу пересувних відділень компанії.

"Ми розробляємо програму стійкості, яка має спрацювати за будь-яких обставин", — розповів Ігор Смілянський.

Раніше Фокус розповідав, що у разі тривалого блекауту в Україні продовжать роботу 1035 чергових відділень системних банків. Вони оптимізовують роботу відділень, створюють резервні офіси та завозять додаткове обладнання.

Також нагадаємо, що державний Ощадбанк скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків. Українці в банкоматах "Ощадбанку" зможуть перевести в готівку максимум до 50 тис. грн.