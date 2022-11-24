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Економіка

Прибрали комісію: "Ощадбанк" дозволив знімати готівку з будь-яких банківських карток

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Фото: УНІАН | "Ощадбанк" скасував комісію за зняття готівки з карточок інших банків

Причиною такого рішення є криза в енергетиці та тимчасові перебої в роботі банкоматних мереж на частині територій України.

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"Ощадбанк" скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків. Клієнтам дозволили знімати максимум 50 тис. грн на добу в банкоматах "Ощабанку". Про це повідомила пресслужба фінустанови.

У банку підкреслили, що пішли на такий крок через кризову ситуацію в енергетиці, яка спричинила тимчасові перебої в роботі банкоматних мереж на певних територіях.

"Ощадбанк" прирівняв ліміти зняття готівки з карток інших банків до відповідних лімітів, що застосовуються до власних карток банку. Цей крок дозволить усім українцям, без розподілу на клієнтів "Ощадбанку" й інших банківських установ, знімати готівку в банкоматній мережі", — йдеться у повідомленні.

Перевірити список банкоматів, щоб знайти найближчий, можна за посиланням.

Якщо банкомати не працюють: де українцям отримати готівку

Через масовані обстріли армією Росії критичної інфраструктури, в Україні почастішали перебої з електроенергією. Через знеструмлення можуть не працювати банкомати та термінали, тому зняти готівку з банківських карток дуже проблематично. Проте готівку можна отримати на касах різних торгових мереж. Наприклад:

  • "АТБ-Маркет" (до 6 000 грн);
  • "Сільпо" (до 6 000 грн);
  • "Фора" (до 6 000 грн);
  • FOZZY (до 6 000 грн);
  • VARUS (до 6 000 грн);
  • NOVUS (до 500 грн.;
  • ROSHEN (до 500 грн);
  • Лоток (до 6 000 грн)
  • Thrash! (до 6 000 грн),
  • "Точка" (до 6 000 грн),
  • "Сім23" (до 2 000 грн);
  • EVA;
  • Епіцентр;
  • Нова лінія;
  • Копійочка;
  • Коло.

Зазначимо, що в Національному банку України розробили план для роботи банківської системи в умовах тотального блекауту. Планується, що по всій території країни працюватимуть понад 1 000 чергових системних банків. Також українцям обіцяють не блокувати під час повного відключення світла безготівкові розрахунки та банківські картки.