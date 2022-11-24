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Экономика

Убрали комиссию: "Ощадбанк" разрешил снимать наличку с любых банковских карт

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Фото: УНИАН | "Ощадбанк" отменил комиссию за снятие налички с карочек других банков

Причина такого решения — кризис в энергетике и временные перебои в работе банкоматных сетей на части территорий Украины.

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"Ощадбанк" отменил комиссию за снятие наличных денег с карточек других банков. Клиентам разрешили снимать максимум 50 тыс. грн в сутки в банкоматах "Ощабанка". Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

В банке подчеркнули, что пошли на такой шаг из-за кризисной ситуации в энергетике, которая повлекла за собой временные перебои в работе банкоматных сетей на определенных территориях.

"Ощадбанк" приравнял лимиты снятия наличных с карт других банков к соответствующим лимитам, которые применяются к собственным картам банка. Этот шаг позволит всем украинцам, без распределения на клиентов "Ощадбанка" и других банковских учреждений, снимать наличные в банкоматной сети", – говорится в сообщении.

Проверить список банкоматов, чтобы найти ближайший, можно по ссылке.

Если банкоматы не работают: где украинцам получить наличку

Из-за массированных обстрелов армией России критической инфраструктуры, в Украине участились перебои с электроэнергией. Из-за обесточивания могут не работать банкоматы и терминалы, поэтому снять наличные деньги с банковских карточек очень проблематично. Однако наличные деньги можно получить на кассах разных торговых сетей. Например:

  • "АТБ-Маркет" (до 6000 грн);
  • "Сильпо" (до 6000 грн);
  • "Фора" (до 6000 грн);
  • FOZZY (до 6000 грн);
  • VARUS (до 6000 грн);
  • NOVUS (до 500 грн);
  • ROSHEN (до 500 грн);
  • ЛотОК (до 6000 грн)
  • Thrash! (до 6000 грн),
  • "Точка" (до 6000 грн),
  • "Сим23" (до 2000 грн);
  • EVA;
  • Епіцентр;
  • Нова лінія;
  • Копійочка;
  • Коло.

Отметим, что в Национальном банке Украины разработали план для работы банковской системы в условиях тотального блэкаута. Планируется, по всей территории страны будут работать больше 1000 дежурных системных банков. Также украинцам обещают не блокировать во время полного отключения света безналичные расчеты и банковские карточки.