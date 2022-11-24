Убрали комиссию: "Ощадбанк" разрешил снимать наличку с любых банковских карт
Причина такого решения — кризис в энергетике и временные перебои в работе банкоматных сетей на части территорий Украины.
"Ощадбанк" отменил комиссию за снятие наличных денег с карточек других банков. Клиентам разрешили снимать максимум 50 тыс. грн в сутки в банкоматах "Ощабанка". Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.
В банке подчеркнули, что пошли на такой шаг из-за кризисной ситуации в энергетике, которая повлекла за собой временные перебои в работе банкоматных сетей на определенных территориях.
"Ощадбанк" приравнял лимиты снятия наличных с карт других банков к соответствующим лимитам, которые применяются к собственным картам банка. Этот шаг позволит всем украинцам, без распределения на клиентов "Ощадбанка" и других банковских учреждений, снимать наличные в банкоматной сети", – говорится в сообщении.
Проверить список банкоматов, чтобы найти ближайший, можно по ссылке.
Если банкоматы не работают: где украинцам получить наличку
Из-за массированных обстрелов армией России критической инфраструктуры, в Украине участились перебои с электроэнергией. Из-за обесточивания могут не работать банкоматы и терминалы, поэтому снять наличные деньги с банковских карточек очень проблематично. Однако наличные деньги можно получить на кассах разных торговых сетей. Например:
- "АТБ-Маркет" (до 6000 грн);
- "Сильпо" (до 6000 грн);
- "Фора" (до 6000 грн);
- FOZZY (до 6000 грн);
- VARUS (до 6000 грн);
- NOVUS (до 500 грн);
- ROSHEN (до 500 грн);
- ЛотОК (до 6000 грн)
- Thrash! (до 6000 грн),
- "Точка" (до 6000 грн),
- "Сим23" (до 2000 грн);
- EVA;
- Епіцентр;
- Нова лінія;
- Копійочка;
- Коло.
Отметим, что в Национальном банке Украины разработали план для работы банковской системы в условиях тотального блэкаута. Планируется, по всей территории страны будут работать больше 1000 дежурных системных банков. Также украинцам обещают не блокировать во время полного отключения света безналичные расчеты и банковские карточки.