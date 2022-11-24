Убрали комиссию: "Ощадбанк" разрешил снимать наличку с любых банковских карт

Причина такого решения — кризис в энергетике и временные перебои в работе банкоматных сетей на части территорий Украины.

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"Ощадбанк" отменил комиссию за снятие наличных денег с карточек других банков. Клиентам разрешили снимать максимум 50 тыс. грн в сутки в банкоматах "Ощабанка". Об этом сообщила пресс-служба финучреждения.

В банке подчеркнули, что пошли на такой шаг из-за кризисной ситуации в энергетике, которая повлекла за собой временные перебои в работе банкоматных сетей на определенных территориях.

"Ощадбанк" приравнял лимиты снятия наличных с карт других банков к соответствующим лимитам, которые применяются к собственным картам банка. Этот шаг позволит всем украинцам, без распределения на клиентов "Ощадбанка" и других банковских учреждений, снимать наличные в банкоматной сети", – говорится в сообщении.

Проверить список банкоматов, чтобы найти ближайший, можно по ссылке.

Если банкоматы не работают: где украинцам получить наличку

Из-за массированных обстрелов армией России критической инфраструктуры, в Украине участились перебои с электроэнергией. Из-за обесточивания могут не работать банкоматы и терминалы, поэтому снять наличные деньги с банковских карточек очень проблематично. Однако наличные деньги можно получить на кассах разных торговых сетей. Например:

"АТБ-Маркет" (до 6000 грн);

"Сильпо" (до 6000 грн);

"Фора" (до 6000 грн);

FOZZY (до 6000 грн);

VARUS (до 6000 грн);

NOVUS (до 500 грн);

ROSHEN (до 500 грн);

ЛотОК (до 6000 грн)

Thrash! (до 6000 грн),

"Точка" (до 6000 грн),

"Сим23" (до 2000 грн);

EVA;

Епіцентр;

Нова лінія;

Копійочка;

Коло.

Отметим, что в Национальном банке Украины разработали план для работы банковской системы в условиях тотального блэкаута. Планируется, по всей территории страны будут работать больше 1000 дежурных системных банков. Также украинцам обещают не блокировать во время полного отключения света безналичные расчеты и банковские карточки.