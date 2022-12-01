Посылки, пенсии и платежи: как будет работать "Укрпочта" при блэкауте

По словам Игоря Смелянского, компания создает программу устойчивости, которая должна сработать при любых обстоятельствах.

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Более 3 тыс. отделений "Укрпочты" продолжат работу, если в Украине случится новый блэкаут из-за российских ракетных ударов по энергетике. Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, передает "Интерфакс-Украина".

Также, по его словам, на "Укрпочте" продолжается подготовка к возможному массовому отключению света и почтовый оператор уже просчитал критическое количество сотрудников, которые должны быть на работе и обеспечить выплату пенсий, принятие платежей, доставку посылок.

Если блэкаут таки будет, в компании, прежде всего, будут выплачивать социальную помощь. Также постараются сохранить еще ряд операций:

выплату пенсий;

обеспечение бытовых товаров, "которые люди базово могут купить".

Еще компания закупает кровати, печи-булерьяны и создает запасы пищи – если у сотрудников не будет возможности уехать домой, они смогут отдохнуть на рабочем месте и продолжить работу, когда система восстановиться. Кроме того, если в больших городах остановится работа базового отделения "Укрпочты", для украинцев будет организована работа передвижных отделений компании.

"Мы разрабатываем программу устойчивости, которая должна сработать при любых обстоятельствах", – рассказал Игорь Смелянский.

Ранее Фокус рассказывал, что в случае длительного блэкаута в Украине продолжат работу 1035 дежурных отделений системных банков. Они оптимизируют работу отделений, создают резервные офисы и завозят дополнительное обородувание.

Также напомним, что государственный "Ощадбанк" отменил комиссию за снятие наличных денег с карточек других банков. Украинцы в банкоматах "Ощадбанка" смогут обналичить максимум до 50 тыс. грн.