"Укрпошта" запустила нову послугу: що тепер доступне клієнтам онлайн

"Укрпошта" також допоможе підприємцям масштабувати свій бізнес через понад 180 країн, 3 тис. точок по всій країні (20 тис. населених пунктів), які працюватимуть за будь-яких обставин.

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Бізнес-клієнти "Укрпошти" матимуть можливість подавати заяву на приєднання до договору оферти в онлайн режимі. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

"Бізнес з Укрпоштою тепер простіший, ніж будь-коли. Приєднавшись до нашої оферти, можна навіть не вилазити з теплої ковдри і вкластися в 10-12 хвилин роботи, доки є світло та зв'язок", — сказано в його повідомленні.

За його словами, "Укрпошта" також допоможе підприємцям масштабувати свій бізнес через більш ніж 180 країн, 3 тис. точок по всій країні (20 тис. населених пунктів), які працюватимуть за будь-яких обставин, та понад 5 тис. точок "за відносно позитивних умов".

Особлива марка від "Укрпошти"

У грудні 2022 року компанія випустить марку, присвячену визволенню Херсона від російської окупації. Як розповів Ігор Смілянський, попереднє замовлення на марку доступне з 11 листопада, випуск марки запустять безпосередньо у звільненому Херсоні.

Головний елемент марки на честь звільнення південного обласного центру — скибочки кавуна. До марки також додаватиметься конверт із зображенням солдата ЗСУ, який вкладає часточку кавуна з Херсоном назад до України, та листівка "Херсон — це Україна".

Забронювати нову марку "Укрпошти" можна на сайті.

Тим часом Нацбанк України представив проєкт концепції е-гривні. У Нацбанку вважають, що е-гривня зможе ефективно виконувати звичайні функції грошей та стане доповненням готівкової та безготівкової форми гривні. А використати цифрову гривню зможуть усі верстви населення, юридичні особи, державні органи, банки та небанківські фінансові установи.

Також Фокус розповідав, що "Ощадбанк" скасував комісію за зняття готівки з карток інших банків. Клієнтам дозволили знімати максимум 50 тис. грн на добу у банкоматах "Ощабанку".