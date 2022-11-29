Цифрова замість паперової: у НБУ представили проєкт е-гривня

У Нацбанку вважають, що е-гривня зможе ефективно виконувати звичайні функції грошей та стане доповненням готівкової та безготівкової форми гривні.

Related video

У Національному банку України представникам банків, небанківських фінансових установ та ринку представили проєкт концепції е-гривні. Презентація відбулася у понеділок, 28 листопада, повідомляє пресслужба НБУ.

Е-гривня — що це таке?

Це цифрові гроші НБУ, електронна форма грошової одиниці України. У Нацбанку вважають, що е-гривня зможе ефективно виконувати звичайні функції грошей та стане доповненням готівкової та безготівкової форми гривні. А використати цифрову гривню зможуть усі верстви населення, юридичні особи, державні органи, банки та небанківські фінансові установи.

Як можна буде користуватися е-гривнею?

Наразі розробляється кілька варіантів функціонування цифрової гривні, від чого залежатимуть її основні характеристики:

е-гривня для роздрібних безготівкових платежів із функцією "програмованих" грошей. Така категорія передбачає проведення цільових соцвиплат, зниження держвитрат на адміністрування та контроль цільового використання коштів, а також використання технології смартконтрактів для програмування різноманітної логіки розрахунків залежно від настання тих чи інших обставин та фактів;

е-гривня для здійснення операцій із віртуальними активами;

е-гривня для здійснення транскордонних платежів, що дозволить проводити їх швидше, зробить дешевшими та прозорішими.

Як працюватимуть українські банки у разі повного блекауту

Якщо після чергового ракетного обстрілу українська енергетика отримає вагому шкоду і відбудуться нові масштабні відключення електрики, в Україні закриються більшість банківських відділень. Працюватимуть лише чергові відділення із резервними джерелами енергії. Причому там обслуговуватимуть не лише клієнтів конкретного банку. Планується, що по всій Україні працюватимуть 1035 таких чергових відділень.

Відомо, що працюватимуть відділення таких банків:

А-банк;

Альфа Банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Південний;

Приват Банк;

ПУМБ;

Райффайзен банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрексімбанк;

УкрСиббанк;

Універсал Банк.

Дізнатися, де знаходиться працюючий банк можна на карті за посиланням.

Раніше Фокус розповідав, що у РНБО назвали ефективний спосіб розв'язання енергетичної кризи в Україні на тлі ракетного обстрілу з боку РФ.