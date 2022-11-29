Цифровая вместо бумажной: в НБУ представили проект е-гривна
В Нацбанке считают, что е-гривна сможет эффективно выполнять обычные функции денег и станет дополнением наличной и безналичной формы гривны.
В Национальном банке Украины представителям банков, небанковских финансовых учреждений и рынка представили проект концепции е-гривны. Презентация состоялась в понедельник, 28 ноября, сообщает пресс-служба НБУ.
Е-гривна — что это такое?
Это цифровые деньги НБУ, электронная форма денежной единицы Украины. В Нацбанке считают, что е-гривна сможет эффективно выполнять обычные функции денег и станет дополнением наличной и безналичной формы гривны. А использовать цифровую гривну смогут все слоя населения, юридические лица, государственные органы, банки и небанковские финансовые учреждения.
Как можно будет пользоваться е-гривной?
Сейчас разрабатывается несколько вариантов функционирования цифровой гривны, от чего будут зависеть ее основные характеристики:
- е-гривна для розничных безналичных платежей с функцией "программированных" денег. Такая категория предусматривает проведение целевых соцвыплат, снижение госрасходов на администрирование и контроль целевого использования средств, а также использование технологии смарт-контрактов для программирования разнообразной логики расчетов в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств и фактов;
- е-гривна для осуществления операций с виртуальными активами;
- е-гривна для осуществления трансграничных платежей, что позволит проводить их быстрее, сделает дешевле и прозрачнее.
Как будут работать украинские банки в случае полного блэкаута
Если после очередного ракетного обстрела украинская энергетика получит весомый урон и произойдут новые масштабные отключения электричества, в Украине закроются большинство банковских отделений. Работать будут только дежурные отделения с резервными источниками энергии. Причем там будут обслуживать не только клиентов конкретного банка. Планируется, что по всей Украине будут работать 1035 таких дежурных отделений.
Известно, что будут работать отделения таких банков:
- А-Банк;
- Альфа Банк;
- Кредобанк;
- ОТП банк;
- Ощадбанк;
- Южный;
- Приват Банк;
- ПУМБ;
- Райффайзен банк;
- Таскомбанк;
- Укргазбанк;
- Укрэксимбанк;
- УкрСиббанк;
- Универсалбанк.
Узнать, где находится работающий банк можно на карте по ссылке.
Ранее Фокус рассказывал, что в СНБО назвали эффективный способ решения энергетического кризиса в Украине на фоне ракетных обстрелов со стороны РФ.