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Экономика

Цифровая вместо бумажной: в НБУ представили проект е-гривна

е-гривная, цифровые деньги, електронная гривна, деньги НБУ
Фото: Pexels | В НБУ представили проект електронной гривны

В Нацбанке считают, что е-гривна сможет эффективно выполнять обычные функции денег и станет дополнением наличной и безналичной формы гривны.

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В Национальном банке Украины представителям банков, небанковских финансовых учреждений и рынка представили проект концепции е-гривны. Презентация состоялась в понедельник, 28 ноября, сообщает пресс-служба НБУ.

Е-гривна — что это такое?

Это цифровые деньги НБУ, электронная форма денежной единицы Украины. В Нацбанке считают, что е-гривна сможет эффективно выполнять обычные функции денег и станет дополнением наличной и безналичной формы гривны. А использовать цифровую гривну смогут все слоя населения, юридические лица, государственные органы, банки и небанковские финансовые учреждения.

Как можно будет пользоваться е-гривной?

Сейчас разрабатывается несколько вариантов функционирования цифровой гривны, от чего будут зависеть ее основные характеристики:

  • е-гривна для розничных безналичных платежей с функцией "программированных" денег. Такая категория предусматривает проведение целевых соцвыплат, снижение госрасходов на администрирование и контроль целевого использования средств, а также использование технологии смарт-контрактов для программирования разнообразной логики расчетов в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств и фактов;
  • е-гривна для осуществления операций с виртуальными активами;
  • е-гривна для осуществления трансграничных платежей, что позволит проводить их быстрее, сделает дешевле и прозрачнее.

Как будут работать украинские банки в случае полного блэкаута

Если после очередного ракетного обстрела украинская энергетика получит весомый урон и произойдут новые масштабные отключения электричества, в Украине закроются большинство банковских отделений. Работать будут только дежурные отделения с резервными источниками энергии. Причем там будут обслуживать не только клиентов конкретного банка. Планируется, что по всей Украине будут работать 1035 таких дежурных отделений.

Известно, что будут работать отделения таких банков:

  • А-Банк;
  • Альфа Банк;
  • Кредобанк;
  • ОТП банк;
  • Ощадбанк;
  • Южный;
  • Приват Банк;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен банк;
  • Таскомбанк;
  • Укргазбанк;
  • Укрэксимбанк;
  • УкрСиббанк;
  • Универсалбанк.

Узнать, где находится работающий банк можно на карте по ссылке.

Ранее Фокус рассказывал, что в СНБО назвали эффективный способ решения энергетического кризиса в Украине на фоне ракетных обстрелов со стороны РФ.