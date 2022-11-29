Цифровая вместо бумажной: в НБУ представили проект е-гривна

В Нацбанке считают, что е-гривна сможет эффективно выполнять обычные функции денег и станет дополнением наличной и безналичной формы гривны.

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В Национальном банке Украины представителям банков, небанковских финансовых учреждений и рынка представили проект концепции е-гривны. Презентация состоялась в понедельник, 28 ноября, сообщает пресс-служба НБУ.

Е-гривна — что это такое?

Это цифровые деньги НБУ, электронная форма денежной единицы Украины. В Нацбанке считают, что е-гривна сможет эффективно выполнять обычные функции денег и станет дополнением наличной и безналичной формы гривны. А использовать цифровую гривну смогут все слоя населения, юридические лица, государственные органы, банки и небанковские финансовые учреждения.

Как можно будет пользоваться е-гривной?

Сейчас разрабатывается несколько вариантов функционирования цифровой гривны, от чего будут зависеть ее основные характеристики:

е-гривна для розничных безналичных платежей с функцией "программированных" денег. Такая категория предусматривает проведение целевых соцвыплат, снижение госрасходов на администрирование и контроль целевого использования средств, а также использование технологии смарт-контрактов для программирования разнообразной логики расчетов в зависимости от наступления тех или иных обстоятельств и фактов;

е-гривна для осуществления операций с виртуальными активами;

е-гривна для осуществления трансграничных платежей, что позволит проводить их быстрее, сделает дешевле и прозрачнее.

Как будут работать украинские банки в случае полного блэкаута

Если после очередного ракетного обстрела украинская энергетика получит весомый урон и произойдут новые масштабные отключения электричества, в Украине закроются большинство банковских отделений. Работать будут только дежурные отделения с резервными источниками энергии. Причем там будут обслуживать не только клиентов конкретного банка. Планируется, что по всей Украине будут работать 1035 таких дежурных отделений.

Известно, что будут работать отделения таких банков:

А-Банк;

Альфа Банк;

Кредобанк;

ОТП банк;

Ощадбанк;

Южный;

Приват Банк;

ПУМБ;

Райффайзен банк;

Таскомбанк;

Укргазбанк;

Укрэксимбанк;

УкрСиббанк;

Универсалбанк.

Узнать, где находится работающий банк можно на карте по ссылке.

Ранее Фокус рассказывал, что в СНБО назвали эффективный способ решения энергетического кризиса в Украине на фоне ракетных обстрелов со стороны РФ.