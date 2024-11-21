Можна не від руки: Нацбанк дозволив відкривати рахунки за допомогою е-підпису, деталі

Тепер для відкриття чи закриття рахунку клієнти можуть використовувати е-підпис або його аналоги, замість звичного власного підпису.

Національний банк України (НБУ) скасував вимогу щодо обов'язкового власноручного підпису під час відкриття/закриття рахунків в банку. Тепер дозволяється використання кваліфікованого електронного підпису та інших цифрових аналогів, повідомляє пресслужба Нацбанку.

В НБУ переконані, що нова норма дозволяє уникнути перепон під час користування рахунком для осіб, які з низки причин не можуть підписатися власноруч. Також клієнти банків можуть підписувати електронні документи за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), цифрового власноручного підпису, удосконаленого е-підпису з кваліфікованим сертифікатом та інших видів електронних підписів, які визначені договором.

У Нацбанк додали, що небанківські надавачі платіжних послуг мають право "відкривати платіжні рахунки іншим небанківським надавачам" лише для виконання платіжних операцій за власний кошт. Крім того, було уточнено норму про перелік осіб, які мають право розпоряджатися рахунком та підписувати платіжні інструкції. Також НБУ зафіксував належність поточних рахунків зі спеціальним режимом до поточних рахунків.

"Така потреба зумовлена, зокрема, оновленням законодавства України з питань електронних довірчих послуг і необхідністю врегулювання окремих питань на платіжному ринку", — зауважили у регуляторі, та додали, що ці та інші норми містить постанова НБУ, яка набрала чинності із 21 листопада цього року.

Нагадаємо, Фокус писав, що в НБУ анонсували зміни у приватизації держбанків у 2025 році. Станом на цей час проведена НБУ оцінка стійкості підтвердила: усі банки перебувають у "нормативній сітці".

Також ми повідомляли, що Нацбанк погіршив прогноз щодо зростання цін. У НБУ це пов'язують із гіршими за очікувані врожаями сільгоспкультур, зростанням вартості сировини, збільшенням виробничих виплат і послабленням гривні.