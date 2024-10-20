"Будуть хороші новини": у НБУ анонсували зміни у приватизації держбанків у 2025 році

Станом на зараз проведена НБУ оцінка стійкості підтвердила: усі банки перебувають у "нормативній сітці".

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Банківська система демонструє стійкість, і за умови збереження макрофінансової стабільності, прогнозованої фіскальної політики та, що особливо важливо, зниження ризиків безпеки, очікується, що інвестиції в сектор, включаючи державні банки, можуть відновитись у 2025 році. На це сподівається голова Національного банку України Андрій Пишний. Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Сподіваюся, що ухвалений парламентом законопроект про приватизацію державних банків все ж таки створюватиме додаткові можливості та простір для діалогу з приватними інвесторами. Відповідно до меморандуму з МВФ Сенс Банк та Укргазбанк – це два пріоритетні банки для початку процесу приватизації із залученням консультанта, який дозволить обрати найкращі варіанти Тому дуже сподіваюся, що 2025 рік принесе хороші новини", — сказав він.

Пишний наголосив, що проведена НБУ оцінка стійкості показала, що всі банки відповідають "нормативній сітці".

"Ми пройшли, як то кажуть, на м'яких лапах відповідальний етап переходу до нової структури капіталу. Банківська система операційно-прибуткова, нарощує апетит до кредитування. У структурі доходів банків питома вага доходів від кредитування зростає", — додав голова Нацбанку.

На його думку, збільшення кредитного портфеля на 20% на рік та висока операційна стійкість підтверджують, що банківська система справді має потенціал для інвестицій. Серед головних перешкод для вкладень він виділив затяжну війну та нестабільну податкову політику.

"Якщо українська влада в 2023 році робить заяву, що підвищення податку на прибуток банків до 50% є надзвичайним винятковим заходом, а потім робить реплікацію цього рішення, то це суттєво ускладнює комунікацію з інвесторами в банківський сектор", — пояснив Пишний.

Коментуючи зменшення числа учасників фінансового ринку з 67 до 62 за останні два роки, глава Нацбанку зазначив, що відхід банків був викликаний різними факторами, які не становлять загрози.

"Деякі банки Національний банк був змушений вивести з ринку через їхню неплатоспроможність. Також у нас було два випадки відкликання ліцензії та ліквідації банків у зв'язку з системними порушеннями вимог фінансового моніторингу", – нагадав глава НБУ.

Він зазначив, що ще однією причиною є переосмислення деякими банками своїх подальших перспектив у спілкуванні з Нацбанком у ході оцінки їхнього стану за комплексною системою SREP, що призводить до рішення добровільно відмовитися від ліцензії.

"Відбувається саме діалог, це не директивна форма спілкування. Рішення ж приймає акціонер. Першим прикладом цього є рішення Альпарі Банку здати ліцензію. І цей приклад, ймовірно, не останній", — зазначив Пишний.

Нагадаємо, за словами економіста Центру економічної стратегії Богдана Прохорова , приватизація може допомогти відновити українську економіку. Також зазначимо, що у липні 2022 року Верховна Рада заборонила приватизувати оборонні підприємства. Так, до об'єктів, які не підлягають приватизації, було додано підприємства з виготовлення та ремонту всіх видів зброї, що перебуває на озброєнні ЗСУ.